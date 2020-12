Le jour de la capture de l’alias Garganta, il avait des documents vénézuéliens

Il guérilleros Luis Felipe Ortega Bernal alias Garganta, Troisième commandant du front Domingo Laín Sáenz et chef de la commission ELN Ernesto Che Guevara dans le département d’Arauca, il a été libéré par l’entrée principale de la prison militaire de Ramo Verde, avec ses deux gardes du corps et onze soldats criminels de droit commun. Bien qu’il ait une alerte d’Interpol pour les crimes de terrorisme, de rébellion et d’enlèvement et qu’il soit également à la tête du groupe de guérilla qui a assassiné trois gardes nationaux et en a blessé dix en Amazonie en 2018, le régime de Nicolás Maduro l’a libéré le 18 Décembre 2020.

Les trois elenos se sont libérés sans respecter les délais fixés par la loi, ni audition ni procès. Ils les laissent éteindre la cause.

Le discours enflammé que le ministre de la Défense, GJ Vladimir Padrino López, a alors prononcé devant le pays, à la suite du meurtre des trois sergents vénézuéliens, a poussé le corps des hauts fonctionnaires qui l’accompagnaient à l’applaudir debout. Ce jour-là, il a promis «nous allons vous avoir. Ce sang répandu ne restera pas ainsi. Nous allons défendre l’honneur de nos soldats, de nos gardes nationaux, de nos soldats des Forces armées nationales bolivariennes. Nous ne le permettrons pas. En dehors du Venezuela », a-t-il déclaré dans un message à la guérilla colombienne.

Le discours enflammé de Padrino López lorsque l’ELN a assassiné trois soldats militaires en 2018

Deux ans plus tard, le résultat est que le commandant de la guérilla du groupe, qui a versé le sang des soldats vénézuéliens, est parti avec ses deux gardes du corps, laissant une trace d’embarras, de gardiens à guichets fermés, de soldats emprisonnés qui se sont assujettis devant lui. il a souillé le sol et l’honneur vénézuélien. Ces paroles de Padrino López resteront dans l’histoire comme une démonstration d’incapacité et de honte.

À Luis Felipe Ortega Bernal alias Garganta, Ils le capturent à Puerto Ayacucho, dans l’État d’Amazonas, après que le groupe de guérilleros qu’il avait installé dans le secteur Picatonal, ait assassiné les trois sergents de la Garde nationale: Alfredo Antonio Zolano Guevara, Robert José Artahona Díaz Apure et José Jean Pierre Martínez Bolívar. Dix militaires vénézuéliens ont également été blessés: le lieutenant-colonel Williams Bastidas, le capitaine José Alexander García; Les seconds sergents Rafael Tovar Geraldo, Carlos Betancourt, Angelo Antonio Vargas Palenzuela, Abraham Agustín Solano Venta, José Ricardo Tinedo Ramírez et les premiers sergents Josué Cañizales Suarez, Cristóbal José Rivero Oduver et Carle de Jesús Laya Ortega.

Alias ​​Garganta, qui utilise également le pseudonyme “Salcedo”, avait en sa possession plusieurs cartes d’identité et permis de conduire vénézuéliens, ainsi que la carte nationale., où sa photo est apparue avec le nom de Gabriel Alfonso Ariza Suárez, CI 24 991 544, émise le 2 novembre 2006, lorsque Hugo Cabezas était directeur de l’organisme d’identification vénézuélien; le certificat a été renouvelé le 8 août 2016, signé par le directeur de l’époque Juan Carlos Dugarte. Votre carte d’identité colombienne est la 96.186.752.

Les différentes identifications portées par l’éleno lors de sa capture en 2018

Privilèges

Des proches des prisonniers politiques militaires ont déclaré à Infobae que l’alias Garganta «avait acheté des sacs de nourriture et d’autres cadeaux pour les officiers militaires de RV. Ils lui ont permis de prendre plusieurs paquets de nourriture, mais seulement un ou deux pour les autres ».

Aka gorge

Ce n’est pas seulement que le pseudonyme Garganta a convaincu les gardes avec de la nourriture et des boissons, mais même à Ramo Verde «il y a une paire d’oies qu’il a offerte en cadeau au réalisateur. Il avait des privilèges et c’est pourquoi il quittait quotidiennement sa cellule pour fumer et se mettre au soleil, tandis que les autres détenus restaient enfermés ».

“Cette guérilla avait de nombreux privilèges pour lesquels il payait en devises étrangères, mais pas précisément à moi. C’est pourquoi j’avais une télévision avec câble directv, une cuisine, une console de jeux, un téléphone. Beaucoup ici lui convenaient et lui permettaient de passer des boissons alcoolisées, de la nourriture, des téléphones, tout ce qu’il payait »révèle un gardien.

«Il a maintenu une communication téléphonique avec certains hauts fonctionnaires du gouvernement. Il a dit qu’il parlait avec le procureur général, avec l’ombudsman et d’autres ».

Les amours

Le jour où Luis Felipe Ortega Bernal alias Garganta a été capturé en Amazonie, il était avec une jeune femme que le tribunal militaire a placée aux commandes d’un centre pour mineurs. «C’est presque une fille avec qui on l’a retrouvé», a alors révélé un militaire qui a participé à la capture. Il y avait deux gardes du corps et une femme sur les lieux, qui ont également été arrêtés.

Lorsqu’il a été emmené à la police militaire, selon Juan Carlos Nieto Quintero, “il a reçu la visite d’une fille qui, j’imagine, serait sa femme”.

À Ramo Verde, Garganta s’appelait Jairo. Quand il y avait un visiteur, avant la pandémie, sa femme y allait toujours. «Une fois, je l’ai vue entrer avec des cadeaux et des sacs de nourriture; J’ai été surprise qu’ils ne la fouillent pas comme nous l’avons fait, ils n’ont même pas vérifié les colis dans lesquels elle est entrée », raconte la mère d’un militaire détenu..

La femme qui a rendu visite au commandant de la guérilla depuis l’étranger «n’est jamais entrée en communication avec les autres membres de la famille. Elle allait lui rendre visite toutes les deux semaines, car il venait de Colombie, d’où il apportait toute la nourriture et d’autres, car ce qui arrivait n’était pas des produits vénézuéliens ». La dernière fois qu’ils l’ont vue, c’était il y a un mois alors qu’elle transportait de la nourriture, conclut la mère d’un sergent en disant.

Comme un geste de plus qui peut se moquer des Forces armées nationales bolivariennes (FANB), alias Garganta a été obtenu en couple, dans la prison de Ramo Verde, le lieutenant de la garde nationale Shaquira Betania Perez Gudiño, c’est-à-dire un compagnon de composante des trois gardes nationaux assassinés à Picatonal de l’état d’Amazonas par le groupe ELN, dirigé par la guérilla.

L’ELN colombien est très présent au Venezuela

Le lieutenant, qui est détenu pour avoir participé à l’opération Liberté du 30 avril 2019, appartient à la promotion du bicentenaire de la naissance du général du peuple souverain G / J Ezequiel Zamora; Depuis août 2017, elle était physiothérapeute au détachement n ° 432 pouvoirs publics, du commandement de la zone 43, dans le district de la capitale.

Les deux autres membres de l’ELN ont leurs partenaires parmi les détenues et elles ont été autorisées à aller entretenir des relations dans les chambres pour la visite conjugale. Un autre des guérilleros, l’escorte de Garganta, s’est appelé Geovani “et a eu une histoire d’amour avec le capitaine de l’armée María Cuevas, qui est dentiste”, a déclaré le garde qui s’est entretenu avec Infobae.

Et un sergent avec le nom de famille Duque a également participé aux rassemblements sociaux que les alias Gargantas et les autres guérilleros ont tenus à Ramo Verde.

De PM à Ramo Verde

Entrée de la prison de Ramo Verde

Alias ​​Garganta, après le meurtre des trois gardes nationaux à Amazonas, le 4 novembre 2018, il a été transféré au centre de traitement militaire de Ramo Verde, peu de temps après, ils l’ont emmené à la prison à sécurité minimale de la police militaire à Fort Tiuna, jusqu’à ce que Le capitaine (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero, en quittant ce centre révèle, dans une interview à Infobae le 1er septembre 2019, les conditions privilégiées dans lesquelles se trouvait la guérilla de l’Armée de libération nationale.

“Le chef de la détention, le capitaine Arturo Rosario et son assistant, le capitaine Johan Rojas, se rendent chaque jour dans la zone où Garganta est alias pour prendre le petit-déjeuner, le déjeuner, le café et écouter les vallenatos, avec lui”, a révélé Nieto Quintero.

Quand nous avons demandé à Nieto quel type de colis lui permettait de recevoir la guérilla, il a répondu «assez de nourriture; Et comme l’homme est très intelligent, il a donné à manger aux capitaines et à tous ces gens, c’est pourquoi les soldats vont dans sa cellule pour partager avec lui, parce qu’il les avait achetés. C’est un traitement trop préférentiel ».

Alias ​​Garganta est renvoyé à la prison de Ramo Verde et y applique la même stratégie. Il y a faim dans les casernes et aussi dans les prisons militaires, alors le commandant de la guérilla a fait des démonstrations de pouvoir avec la grande quantité de nourriture qu’ils lui ont permis d’entrer.

PLUS SUR CE SUJET:

Venezuela: des procès accélérés et des condamnations sans preuves maintiennent 127 soldats en prison