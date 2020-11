Les enseignants ont protesté contre la politique du gouvernement national lors de la grève nationale du 21 octobre, appelée par Fecode. Photo: María José Cogollo / Infobae.

Dans la proposition de référendum présentée par le Centre démocratique il y a un chapitre concernant la Fédération colombienne des éducateurs (Fecode), qui, selon le parti politique, vise à préserver une éducation de qualité.

«L’État doit garantir la gratuité de l’éducation à tous les Colombiens qui En fonction du niveau de revenu, ils pourront choisir s’ils souhaitent étudier dans une institution publique, privée, mixte ou solidaire. Pour cela, l’Etat devrait être le plus gros bailleur de fonds de l’éducation, subventionnant jusqu’à 100% de l’éducation, même dans les établissements privés pour les étudiants des secteurs les plus vulnérables du pays “, a annoncé le Centre démocratique à travers son portail Web.

Le parti a également déclaré: «L’un des grands problèmes que connaît le pays est qu’une grande partie de la population n’a pas accès à l’éducation, faute de ressources. Pour cela, la gratification doit avoir une orientation socio-économique qui identifie les élèves des couches les plus basses, afin qu’ils aient accès aux financements nécessaires qui leur permettent d’entrer dans des établissements d’enseignement de la meilleure qualité ».

Ainsi donc, la communauté Uribe a mentionné que Fecode devrait enseigner et non pas endoctriner.

«Dans cette première ébauche du référendum, il n’est pas discuté de savoir si la formation doit être publique ou privée, ce qui est recherché est de garantir qu’il y ait éducation, pas l’endoctrinement. Le monopole officiel via Fecode a remplacé la science et la liberté de l’éducation par l’endoctrinement politique de neuf millions d’étudiants dans le pays».

Le président de Fecode, Nelson Alarcón, a répondu aux indications du Centre démocratique et a déclaré à Semana qu’ils “Ils n’endoctrinent pas les étudiants et finissent par être stigmatisés”.

Alarcón, à son tour, a estimé que le débat “Il ne s’agit pas de mobiliser les élèves vers les écoles privées ou la virtualité des classes dans le cadre du coronavirus.” Selon lui, ce qu’il faut faire est améliorer les conditions et les politiques de connectivité, afin que les élèves des écoles publiques reçoivent une éducation appropriée dans leurs établissements d’enseignement.

D’autre part, Alarcón il a également évoqué les bons alimentaires qui, actuellement, dans le cas de Bogotá, est remis par le ministère de l’Éducation aux élèves des écoles officielles.

“Ici l’émission d’obligations s’inscrit dans une politique de privatisation de l’enseignement public, un droit constitutionnel dont jouit la classe la plus vulnérable », a déclaré Alarcón, en même temps qu’il indiquait ne pas partager la thèse du Centre démocratique basée sur envisager un modèle d’éducation politique privée.

Les jours précédents, la membre du Congrès du Centre Démocratique Paloma Valencia, a publié sur son compte Twitter:

“Si Fecode ne veut pas retourner en classe, le gouvernement doit immédiatement offrir un bon scolaire pour que les parents puissent emmener leurs enfants dans des écoles privées.”

Comme Fecode l’a déclaré, Il y a des écoles en Colombie qui ne disposent pas des conditions de biosécurité nécessaires pour garantir la vie des élèves et des enseignants dans les salles de classe.

A propos, Infobae a interrogé Julio Escobar, professeur et conseiller du groupe scolaire national de formation du syndicat Fecode, qui a assuré que la résolution 1721 de cette année envisageait les protocoles de biosécurité que les écoles doivent prendre en compte pour le retour en toute sécurité des élèves, mais selon lui, les mesures doivent être plus proches de la réalité.

«Cet isolement social nous a conduit à montrer beaucoup plus la réalité dans laquelle se trouve la population colombienne: les problèmes d’emploi, là où il n’y a pas de sécurité salariale, la sécurité sanitaire, là où la pauvreté et la misère dans les rues, dans le quartier. Ensuite Les mesures que le gouvernement a prises n’ont pas été conçues pour le bénéfice de cette population, pour cette raison, de Fecode et de l’Unité centrale des travailleurs, dans la déclaration qui a été soulevée en urgence, il a été dit: Revenu de base». Escobar a assuré.

Cependant, Semana a annoncé à cet égard que la députée Paloma Valencia a déclaré:

“S’il est vrai que certaines exigences sont raisonnables, il est vrai aussi que s’occuper de tous les autres de Fecode prendrait beaucoup de temps et il est donc nécessaire de trouver une solution pour les étudiants des institutions publiques ».

D’un autre côté, Alarcón a souligné qu ‘”il y a des intentions de privatiser l’éducation”, une prémisse que Valence a nié en disant:

«Nous ne voulons pas privatiser l’éducation, non. L’éducation publique doit être renforcée et le citoyen choisit s’il souhaite un enseignement public ou privé. On n’a pas à être forcé par son niveau économique ».

Le débat sur la crise de l’éducation se poursuit, face à un avenir incertain dans lequel la sécurité et la vie des élèves et des enseignants sont en jeu.

Vous pourriez également être intéressé par:

Un congé de paternité de six mois est désormais possible à Cali

81% des victimes militaires de quatre massacres n’ont pas reçu de traitement psychologique