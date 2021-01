La province de Cordoue a abaissé le taux d’intérêt à une moyenne de 6,08% par rapport aux contrats d’origine de 7,23%, ce qui signifie des économies jusqu’en 2029 de 200 millions de dollars. . / Sebastiao Moreira / Archives

Buenos Aires, 12 janvier . .- La province argentine de Córdoba a annoncé mardi qu’elle avait conclu les négociations pour la restructuration de ses titres publics sous juridiction internationale pour 1 669,4 millions de dollars et évité de faire défaut.

“La province et les membres du groupe ad hoc des détenteurs de fonds ont récemment conclu des négociations de bonne foi qui, selon la province, permettront aux membres du groupe d’appuyer les conditions révisées des demandes de consentement”, a déclaré la province à la Bourse de Buenos Aires.

La province estime qu’une fois que les consentements déjà reçus hier à minuit et les engagements antérieurs auprès des investisseurs seront pris en compte, «elle obtiendra les consentements nécessaires pour achever la restructuration de chaque série de titres de créance admissibles», a-t-il conclu.

Cordoue, l’une des provinces les plus riches et les plus peuplées d’Argentine, a annoncé en août dernier le début de négociations avec des créanciers privés en vue de restructurer ces trois titres et d’améliorer ainsi le profil de maturité de sa dette.

Et le 4 janvier, elle avait annoncé une amélioration des modalités de sa proposition qui bénéficiait du soutien de Schroder Investment Management North America Inc.

Avec la clôture des négociations, Córdoba a évité de tomber en défaut en raison de l’expiration du délai de grâce pour un paiement tombé hier.

“Córdoba vient de restructurer avec succès sa dette extérieure de titres à juridiction étrangère et sans tomber en défaut. Nous sommes la première province argentine à réussir à restructurer sa dette sans tomber en défaut”, a tweeté hier le gouverneur de la province, Juan Schiaretti. .

Il a souligné que le profil de maturité a été amélioré parce qu’au cours des quatre prochaines années, la province cesse de dépenser 700 millions de dollars qu’elle avait pour les conditions initiales des contrats de capital et d’intérêts.

Et que la province a abaissé le taux d’intérêt à une moyenne de 6,08% par rapport aux contrats originaux de 7,23%, ce qui signifie une économie jusqu’en 2029 de 200 millions de dollars.

De nombreuses autres provinces argentines ont entamé des processus de restructuration de la dette l’année dernière, tandis que le pays lui-même a finalisé des échanges de dette de droit étranger et d’obligations de droit local entre les mains de créanciers privés en septembre dernier.

Mais le pays est toujours confronté à des problèmes macroéconomiques qui entravent les négociations provinciales alors que le pays cherche un accord pour refinancer sa dette avec le Fonds monétaire international (FMI).