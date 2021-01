Le maire de Cali décrète la quarantaine pour le week-end du 15 au 18 janvier. Crédit @AlcaldiaDeCali

Ce vendredi 15 janvier, à partir de 7h00, une quarantaine de 70 heures commence dans la capitale de la Valle del Cauca. Les mesures sont le couvre-feu et la loi sèche tout au long du week-end jusqu’au lundi 18 janvier à 5h00.

Sur un Facebook Live, le maire de la ville, Jorge Ivan Ospina a décrété la mesure, mais le document officiel n’a été connu que jeudi soir. À l’époque, le président avait décrété des couvre-feux nocturnes, mais après avoir analysé la situation, il a décidé de restreindre la mobilité à partir de vendredi.

“Nous voulons que nos gens soient en quarantaine, en isolement, dans un reflet intime chez eux, dans une protection adéquate”, a-t-il déclaré dans l’émission.

Le président a justifié sa décision sur la base de critères tels que l’occupation des USI et les conséquences que cela entraînerait pour la population de Cali: “Je ne peux pas porter ma pensée que le fait de pouvoir prendre une mesure, le débordement de l’occupation de l’USI est eu et les gens meurent faute d’attention”.

Mais dans le décret, il y a la liberté de mobilité, liée à l’achat de nourriture, comme il l’a avancé dans son discours: «Les gens peuvent sortir pour faire avancer l’offre de leur logement, dans la mesure où une seule personne par famille y va, en respectant le pic et la carte pertinente. Les gens peuvent exercer les activités d’achat de médicaments, mais ce que nous ne pourrons pas avoir, ce sont des activités commerciales qui peuvent attendre trois jours pour se développer: vous pouvez attendre trois jours pour l’acquisition d’une garde-robe, ou pour l’acquisition de tout autre article et il faut que nous soyons tous calmes ».

Les autres exceptions sont les services de santé déjà programmés. Le décret 0005 de 2021 explique que si une personne a un rendez-vous dentaire ou médical prévu, elle peut se déplacer sans problème. Cela s’applique aux urgences pour les personnes et les animaux domestiques, les services de plomberie, le nettoyage, les soins ménagers, les procédures nécessaires pour garantir les services publics tels que les aqueducs, les égouts, l’électricité, l’éclairage public, Internet, etc. Il est également permis la mobilisation pour s’occuper d’adultes ou de moins de 18 ans et le départ des chiens ou des animaux vers les parcs par un membre de la famille.

Marchands

Compte tenu des inconvénients que la mesure entraînera pour le secteur commercial, frappé par la crise économique et les fermetures dans les capitales colombiennes, Ospina tentera de «convaincre, séduire, tous les seigneurs du commerce, centres commerciaux, usines, qui Veuillez comprendre ce cri qui émerge et comprendre la nécessité de cet isolement, de cette quarantaine, de cette décision ».

Il a souligné que la quarantaine couvrira le fonctionnement du bureau du maire, les entreprises municipales de Cali et les différentes institutions de la ville respecteront la restriction.

Ce jeudi soir sur Ninth Street, l’une des routes les plus fréquentées du sud de la ville en raison de l’offre de restaurants, un sit-in a été présenté par les commerçants pour la mesure. Ils ont installé des tables et des chaises bloquant le passage. Jimmy Dranguet, sous-secrétaire à l’inspection, à la surveillance et au contrôle est arrivé sur le site et il a convenu avec les dirigeants syndicaux qu’il les rencontrerait mercredi prochain, le 20 janvier, pour faire le point sur leur situation et recevoir des propositions afin de ne pas les toucher directement.

Avec cette mesure, Cali rejoint Bogotá et Antioquia dans la quarantaine totale de la troisième semaine de janvier, dans le but d’arrêter l’augmentation des cas et l’effondrement des USI.

Parallèlement à cette mesure, la loi d’interdiction est maintenue. C’est la deuxième ville qui rejoint la capitale de la république en adoptant des mesures extrêmes pour arrêter le deuxième pic de la pandémie.

