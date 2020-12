PHOTO DE FICHIER: Un homme portant un masque protecteur passe devant des peintures murales alors que la propagation du COVID-19 se poursuit le long de Houston Street à New York (.)

Neuf mois longs et meurtriers après la pandémie, les Américains rapportent un détresse psychique sévère. Il fait sombre, nous sommes piégés à l’intérieur et isolés de nos amis et de notre famille. La politique est fiévreuse, l’économie est toujours en difficulté et le coronavirus est toujours là. Beaucoup d’entre nous sont peut-être à un point de rupture. Selon un nouveau sondage Gallup, l’évaluation américaine de notre santé mentale est «pire qu’il ne l’a jamais été au cours des deux dernières décennies».

Mais maintenant vient l’hiver et les vacances, une période de terreur particulière. Même les années normales, cette saison ajoute plus de stress. L’hiver pandémique promet une nouvelle couche à notre angoisse mentale. En plus de tant de décès, les trois prochains mois pourraient apporter un niveau de douleur collective, d’anxiété, de dépression et de stress général qui pourrait éclipser tout ce que nous avons vécu jusqu’à présent cette année terrible.

“Il est très peu probable que cette année soit une bonne année pour vous si vous avez eu une histoire“Des problèmes de santé mentale, il m’a dit Ken Duckworth, directeur médical du Alliance nationale sur la maladie mentale. “Vous aurez moins de connexions, plus d’isolement et plus d’incertitude».

Cependant, nous pourrions être aussi mal préparés pour le coût mental de la pandémie que pour le coût physique. J’ai passé les derniers jours à discuter avec des experts des besoins en santé mentale des Américains pour les prochains mois. Les perspectives sont sombres. Même avant la pandémie, L’Amérique a trop peu de professionnels de la santé mentale pour répondre aux besoins du pays. La pénurie est la plus grave dans les zones rurales et dans les communautés urbaines qui abritent des groupes marginalisés. La demande de traitement a explosé, mais pas l’offre. “Il faut huit mois pour faire exploser la demande“, il m’a dit Duckworth, mais plusieurs années pour devenir travailleur social.

Pire encore, à l’échelle nationale, il n’y a pas eu d’attention réelle sur le coût de la pandémie pour notre santé mentale, ni de la part de l’administration Atout ni, jusqu’à présent, de la nouvelle administration de Biden. Le mois dernier, le président élu a annoncé la création d’un groupe de travail COVID-19[femininequi a été largement salué pour sa profonde expertise. Cependant, aucun de ses membres n’est un expert en santé mentale.

C’est une grosse erreur, selon Marques Luana, psychologue clinicien qui dirige Fierté de la psychiatrie communautaire, un programme dans le Hôpital général du Massachusetts qui offre des soins aux populations mal desservies. Elle a prédit que les problèmes de santé mentale pourraient créer une sorte de “quatrième vague”De la pandémie. “Une fois que nous aurons maîtrisé la pandémie, les gens sortiront pour prendre l’air et ils ne seront pas bien“, il m’a dit Marquis. “Je pense que nous avons besoin d’une force nationale pour nous aider à guider cela et à avoir un effort coordonné vers la santé mentale».

L’hiver des coronavirus apportera des défis particuliers à notre psychisme déjà battu. De nombreuses façons dont on a conseillé aux gens de garder leur moral pendant la pandémie – maintenir des liens, faire beaucoup d’exercice, sortir à l’extérieur – sont plus difficiles en hiver. Il y a aussi la misère singulière de l’hiver, l’obscurité. Des millions d’Américains souffrent de troubles affectifs saisonniers, un type de dépression que l’on pense être aggravé, en partie, par une exposition réduite au soleil.

Ensuite, il y a les vacances elles-mêmes, qui créent leurs propres difficultés connues. “Il y a souvent un décalage entre les portraits idéalisés de ce que nous pourrions attendre de la période des fêtes et ce qui se passe réellement.“, m’a dit Joshua Gordon, Directeur de Institut national de la santé mentale. Dans la culture pop américaine, cette saison est souvent décrite comme une période de joie sans effort, un pays des merveilles de bonhommes de neige et de cheminées douillettes et de patinage dans le parc. Beaucoup de gens se sentent souvent mal à propos des vacances car elles se révèlent rarement aussi bien qu’à la télévision, et cette année, plus que jamais, la déconnexion sera inévitable et déclencheuse.

Le système de santé mentale a déjà du mal à suivre. En juin, Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes ils ont trouvé que 40% des adultes américains ont signalé au moins un problème de comportement ou de santé mentale défavorable, qui comprenait des symptômes de maladie mentale ou de toxicomanie liés à la pandémie. Le CDC a également signalé que, comme le COVID-19[feminine, les problèmes de santé mentale affectaient de manière disproportionnée les communautés mal desservies.

Il y a des nouvelles encourageantes– Lorsque la pandémie a frappé, de nombreux thérapeutes et leurs patients ont pu transférer leurs séances sur Internet, ce qui a permis aux gens d’obtenir de l’aide même lorsque le virus les gardait à la maison. Les experts ont également été encouragés par le débat public sur la santé mentale ces derniers mois: Les organisations de santé mentale et les médias ont souligné l’importance de maintenir le lien social malgré la nécessité d’une distanciation physique.

Étant donné que le système de santé mentale ne sera pas en mesure de desservir de nombreuses personnes dans le besoin, les experts avec lesquels j’ai parlé ont offert une variété de Stratégies bien intentionnées pour que les gens maintiennent leur bien-être mental cette saison. Rien de tout cela ne sera nouveau pour les personnes qui ont fait face à de graves problèmes de santé mentale: mangez bien, dormez bien, maintenez des liens sociaux, passez du temps dehors au soleil et faites beaucoup d’exercice, qui s’est avérée apporter des améliorations significatives aux personnes souffrant de divers problèmes de santé mentale.

Des conseils comme celui-ci peuvent être utiles à certains, mais ils sont également malheureusement insuffisants. Comme dire aux gens de partager la voiture et d’abaisser le thermostat pour lutter contre le changement climatique, vous transférez la responsabilité de faire face à une crise du niveau systémique à l’individu et cela ne conviendra presque certainement pas à ceux qui en ont le plus besoin.

Les effets de la pandémie sur la santé mentale seront désastreux. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, sont tombés malades, ont perdu leur emploi, ont enduré de longues périodes d’isolement ou ont été témoins de souffrances indicibles alors qu’ils étaient en première ligne, le traumatisme durera longtemps après que le vaccin nous aura débarrassés du virus. L’hiver arrive: nous avons besoin d’un véritable plan pour lutter contre la dégradation de la santé mentale aux États-Unis, et nous en avons besoin rapidement.

