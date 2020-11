Les dernières prévisions de la Réserve fédérale (Fed) brossent un tableau sombre avec une contraction économique de 6,5% pour cette année et un taux de chômage qui atteindra 11%.

En particulier, le cours de la pandémie COVID-19, qui est loin d’être terminé aux États-Unis, aura une influence décisive sur la décision des électeurs le 3 novembre. Si un autre programme d’aide empêche des centaines de milliers de personnes de perdre leur maison après la pandémie les empêche de payer leur loyer ou leur hypothèque, cela pourrait donner à Donald Trump le vent arrière nécessaire pour reprendre la présidence.

Biden n’est même pas en faveur de Medicare for All, l’idée de Bernie Sanders de construire un système de santé public gratuit et universel similaire à ceux d’Europe occidentale. Biden est décrit comme quelqu’un d’autre que Trump.

Les sondages dans les États cruciaux deviennent plus importants que les sondages nationaux. Selon Trump, le pays risque de sombrer dans une spirale de désordre public et d’anarchie menée par des secteurs radicaux qui cherchent à changer le «mode de vie américain».

Cette stratégie a un seul objectif: l’électorat blanc. Dans deux directions. Maintenir le soutien des électeurs de la classe ouvrière qui ont joué un rôle déterminant dans sa victoire en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin en 2016. Le second, retrouver le soutien perdu parmi les électeurs blancs de la classe moyenne ou moyenne supérieure, qui vivent principalement dans la banlieue de villes, qui ont abandonné les républicains aux élections législatives de 2018.

À présent, il est presque sûr de dire que Biden obtiendra plus de votes que Trump aux urnes. La différence peut être encore plus importante qu’en 2016. Mais cela ne garantit pas la victoire au collège électoral. Il y a quatre ans, le triomphe républicain était possible parce qu’il a battu Clinton par 77 000 voix en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin.

Au cours des sept premiers mois de 2020, les États-Unis ont enregistré quelque 215000 décès au-dessus de la normale, selon les derniers chiffres des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Plus de la moitié des personnes tuées sont des membres de minorités: les Afro-Américains, les Hispaniques, les Amérindiens et, dans une large mesure non encore reconnue, les Américains d’origine asiatique.

Ces minorités représentent un peu moins de 40% de la population des États-Unis, mais elles représentent environ 52% de tous les «décès en excès» au-dessus de la normale jusqu’en juillet. Avec ces nouvelles données, les Américains d’origine asiatique rejoignent les Afro-Américains et les Hispaniques parmi les communautés les plus durement touchées, les décès dans chaque groupe augmentant d’au moins 30% cette année par rapport à la moyenne des cinq dernières années. selon l’analyse.

Le déplacement du débat public vers les questions raciales présente un risque élevé de division et de confrontation dans une société comme celle de l’Amérique du Nord. Le mantra est de voter démocrate parce que vous êtes d’origine latino ou noire.

Lors de la Convention démocrate d’août, la candidature de Biden a été officialisée avec le soutien de 3558 délégués contre 1151 obtenus par son rival Bernie Sanders, soit 75% du vote en ligne, le deuxième jour. Sanders défend les acquis de la révolution cubaine.

En 1988, Sanders, maire de Burlington (Vermont) et nouvellement marié, s’est rendu en URSS pour sa lune de miel. Sanders a déclaré lors de la conférence de presse. «Nous n’avons pas fait d’étude sur ces choses, mais les gens semblent heureux. Je n’ai pas remarqué beaucoup de lacunes ».

Barack Obama a méprisé son vice-président. Du “Je ne me souviens pas de ce que Joe a dit, ce qui n’est pas surprenant” de la première conférence de presse d’Obama au “Vous ne pouvez jamais sous-estimer la capacité de Joe à tout gâcher” que l’ancien président a divulgué ce printemps, il y a un long listez votre ex «numéro deux».

Biden a réussi à être en première ligne de la politique pendant près de cinq décennies. Elle est maintenant à la tête d’une coalition diversifiée de minorités, de femmes et des groupes les plus instruits des États-Unis.

Le candidat du Parti démocrate présente un grand agenda social pour contrôler la pandémie de coronavirus et rouvrir “effectivement” l’économie nationale. Il a promis d’étendre l’assurance-chômage pour la crise du COVID-19, qui fournira aux gouvernements des États, locaux et tribaux l’aide nécessaire pour que les travailleurs essentiels – tels que le personnel médical et les enseignants – ne soient pas licenciés pendant la crise sanitaire.

Si le message principal des démocrates est que Trump est “une menace pour la démocratie” et le bien-être des Américains en raison de son incapacité à gérer la pandémie et à enrayer ses effets désastreux sur l’économie, les républicains prévoient d’amplifier l’idée de que le président est la seule chose qui arrête le chaos dans les rues de nombreuses villes que les électeurs voient quotidiennement depuis des mois.

Trump promet la création de 10 millions d’emplois en seulement 10 mois. Cela se ferait au moyen de crédits d’impôt pour les entreprises qui déplacent leur siège de fabrication de la Chine vers la nation nord-américaine …

Trump accuse Joe Biden d’être trop faible pour s’opposer à la gauche démocrate, et qu’il s’agit de “décider s’il faut protéger les citoyens respectueux des lois ou donner carte blanche aux anarchistes violents, aux agitateurs et aux criminels qui menacent nos citoyens. ».

C’est une lettre avec laquelle le président espère mobiliser sa base, et, en particulier, les femmes de ce qu’on appelle aux États-Unis les “ banlieues ”, qui sont des zones de villas unifamiliales blanches de la classe moyenne et supérieure, qui en 2016 lui a donné la victoire, mais maintenant ils semblent se pencher davantage vers le candidat démocrate.

En juin, le taux de chômage était de 11,1%, soit moins que l’estimation de 12,3% et le taux de 13,3% le mois précédent. 4,77 millions de livres de paie privés non agricoles ont également été créés, contre 2,9 millions et 3,23 millions estimés en mai.

Le salaire horaire annuel moyen a augmenté de 5% (moins que prévu) et les données mensuelles ont baissé de 1,2%. La durée hebdomadaire moyenne de travail était de 34,5 (identique à l’estimation et inférieure à 34,7 mai). Quant aux nouvelles demandes d’allocations de chômage, elles se sont élevées à 1,42 million, contre 1,48 million en mai.

Le déclin de l’activité économique a massivement affecté les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre. Le PIB a augmenté de +0,3% en glissement annuel au 1T20 (contre -3,1% dans l’UEM). En termes trimestriels annualisés, le PIB a chuté de -5,0%.

L’un des points clés du litige est lié à l’extension de l’allocation chômage pour des millions d’Américains qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie (de 600 dollars par semaine). Plus de 20 millions d’Américains ont reçu cette aide depuis la fin du mois de mars donc, sans pacte en vue, ils approchent de la falaise économique, puisque cette aide était jusqu’à présent leur bouée de sauvetage.

Avec son arsenal de forces et de faiblesses, Biden devra faire face à un concurrent imprévisible qui ne respecte généralement pas les règles du jeu et qui pourrait éventuellement tirer des cartes dans sa manche.

Sœur Deirdre “Dede” Byrne POSC, chirurgienne et militaire à la retraite, a participé à la Convention nationale républicaine en août et a déclaré que ce n’était pas seulement pro-vie, mais “pro vie éternelle”. “En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à défendre la vie contre ce qui est politiquement correct ou ce qui est à la mode aujourd’hui”, ajoutant que “nous devons lutter contre un agenda législatif qui soutient et même célèbre la destruction de la vie dans l’utérus”.

La religieuse a par la suite salué la défense de la vie du président Trump et a remis en question la position avorteur des candidats démocrates Joe Biden et Kamala Harris. Enfin, Sœur Deirdre Byrne a dit que «l’arme» de ceux qui défendent la vie est «le Rosaire». Biden, catholique, est un fervent défenseur de l’avortement et est sénateur de l’État du Delaware, un paradis fiscal, depuis 36 ans. Si vous étiez un citoyen américain, 3-N serait clair à ce sujet.