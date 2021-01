En pleine restriction et avec un supplément de 65%, l’accès au quota d’achat mensuel du dollar «solidaire» est rouvert. (REUTERS / Agustín Marcarian / Photo du dossier)

En ces jours de taux de change relatif calme et avec des prix financiers en dollars inférieurs au prix moyen demandé par les banques et les maisons de change, le quota mensuel de 200 USD maximum que la Banque centrale autorise aux particuliers à des fins de thésaurisation est rouvert aujourd’hui. Le coût moyen du dollar sur le marché des changes traditionnel, ajouté à la surtaxe de 65% pour les impôts et les retenues à la source, a augmenté de 3,64% au cours des 30 derniers jours. Sur les tableaux noirs de la ville de Buenos Aires, vous pouvez trouver des prix de vente entre 142,39 $ et 149,35 $, avec des prix à la fin du mois dernier.

De cette façon, pour acquérir la totalité du quota, un épargnant doit payer entre 28 479 $ et 29 865 $ aujourd’hui, selon la banque utilisée. C’est une différence de 1386 $ ou 4,86% entre le moins cher et le plus cher.

L’une des curiosités que les épargnants trouvent ce mois-ci est que le dollar «solidaire», comme l’appelle le commerçant, est puni d’une surtaxe de 30% pour la taxe PAIS et de 35% supplémentaires pour l’impôt sur le revenu. ou la taxe sur les biens personnels, est qu’un devis alternatif et vierge est moins cher que celui proposé par les banques.

En raison d’une combinaison de demande accrue de monnaie à chaque fin d’année et d’intervention officielle en dollars financiers, le «dollar MEP» ou «dollar boursier» qui fonctionne avec des obligations est atteint à 140 $ l’unité, sans quotas ni limite de montant.

Selon la moyenne des ventes électroniques dans les banques rapportées par la Banque centrale, le billet vert est offert à 148,28 $ après surtaxes, les banques publiques variant entre 146,76 $ et 147,18 $.

À Banco Galicia, chaque dollar pour les particuliers est payé 90,50 $, bien qu’avec les suppléments, il atteigne 149,32 $. Pendant ce temps, pour activer les 200 USD par personne, vous devez payer 29 865 USD. Dans HSBC Bank, le prix du dollar est de 89,45 $. Et si la taxe du pays est ajoutée et la réception du compte de profit signifie que le total à débourser pour chaque devise est de 147,59 $. Alors que le quota mensuel coûte 29 518,50 $.

Dans un autre ordre, les maisons de change permettent des économies importantes. L’échange en ligne Plus Cambio, à titre d’exemple, a tenu une cotation de 141,82 $ mercredi dernier et à un coût pour le quota total de 28363,40 $..

Il est à noter que les personnes qui ont accepté de percevoir une partie de leur salaire dans le cadre du programme de Aide au travail et à la production (ATP) Ils ne pourront pas accéder à l’achat de dollars d’épargne, comme la Banque centrale (BCRA) l’a établi depuis septembre.

La mesure fait partie des restrictions adoptées au milieu de ce mois par la BCRA pour limiter la vente de dollars aux particuliers, qui, entre autres, comprend tous les bénéficiaires des programmes d’aide de l’État.

Ceux qui achètent ou vendent des dollars sur le marché obligataire ne peuvent pas non plus accéder aux 200 USD, avec les opérations dites de dollars MEP et avec règlement.

Pour beaucoup, le quota n’est plus de 200 USD car, depuis le 16 septembre, la consommation en devises étrangères avec une carte de crédit ou de débit a commencé à être comptabilisée dans le montant total autorisé.

Les bénéficiaires du Revenu familial d’urgence (IFE), la carte Alimentar et d’autres plans sociaux.

De même, dans le cadre de la pandémie, le Gouvernement a lancé à travers le AFIP un programme de crédit à taux zéro pour les travailleurs monotaxés et indépendants dont l’activité a été affectée par le ralentissement économique. Les titulaires de comptes partagés sont également limités à un seul achat. Ces comptes ont le même plafond de 200 USD, c’est-à-dire que le critère d’accès limité par personne se superpose au critère de pas plus d’un quota mensuel par compte.

Selon l’organisme de collecte, environ 600 000 personnes ont obtenu des crédits allant jusqu’à 150 000 dollars. Jusqu’à l’annulation du crédit, soit à 18 mois, soit à tout moment antérieur où l’emprunteur du prêt le souhaite et peut le faire, il y a une disqualification pour acheter des dollars pour le Trésor et également pour opérer des obligations contre des devises, (dollar européen ou compté avec règlement).

Ceux qui ont adhéré au plan de refinancement automatique pour les soldes de cartes de crédit impayés et les UVA et les débiteurs gagés avec des versements gelés ont la même restriction.

Les Argentins sans revenu stable ou qui, à la discrétion de la banque, ne disposent pas de revenus compatibles avec l’épargne en devises sont un autre cas de personnes qui ne peuvent pas acquérir de dollars.

De plus, pour beaucoup, le quota n’est plus de 200 USD puisque, depuis le 16 septembre, la consommation en devises avec une carte de crédit ou de débit a commencé à être comptabilisée comme faisant partie du montant total autorisé.. Ainsi, les paiements pour les services de streaming, les applications, les jeux en ligne ou les dépenses avec des cartes à l’étranger sont soustraits du quota.

