Velez visitera ce samedi Patronage du Paraná à la sixième date du Coupe Maradona. Ce sera le dernier jour de la phase de groupes et l’équipe des Liniers passera par le classement à l’instance de la phase de championnat dans laquelle ils se battront pour le titre de la Ligue professionnelle. L’équipe de Mauricio Pellegrino Il voyagera sans quatre de ses footballeurs après leur libération du campus pour avoir été liés à une cause d’abus sexuels qui a débuté ce vendredi et fait l’objet d’une enquête de la justice.

Par une déclaration officielle, le club a communiqué que Miguel Brizuela, Thiago Almada, Ricardo Centurión Oui Juan Martin Lucero Ils ne seront pas pris en compte face au match devant le Patron et que pour cette raison ils ne se rendront pas au Paraná. La décision a été prise par le personnel technique de Fortín après avoir participé à une fête, une situation qui n’est pas soutenue par les mesures de santé actuelles autour de la pandémie de covid-19. Il est nécessaire de souligner que les événements dans les espaces privés ne sont pas encore activés et que cela signifie un danger potentiel de contagion pour les plus de 20 personnes qui, selon les premières déclarations, se trouvaient sur place.

Dans l’après-midi, Vélez a rapporté dans un communiqué que l’institution avait contacté le bureau du procureur de San Isidro chargé du genre, qui est chargé de la Dr Laura Zyseskind, pour internaliser la cause. De cet entretien, il a été appris qu’aucun joueur de l’équipe professionnelle n’était en qualité d’accusé ou d’accusé, mais que les quatre personnes impliquées seraient convoquées comme témoins. C’est la raison pour laquelle du Département de la violence de genre de l’entité de Liniers, dirigée par le Dr Paula Ojeda, le protocole pertinent pour les situations violentes n’a pas été activé et la raison pour laquelle la décision de retirer temporairement les joueurs a été prise du personnel d’entraîneurs. On ne sait pas encore si cette mesure sera prolongée jusqu’au prochain match, qui aura lieu mardi contre l’Universidad Católica de Chile à Liniers, pour les quarts de finale de la Copa Sudamericana.

À l’exception de Lucero, le seul à avoir témoigné devant la justice pour être le propriétaire de la location de la maison dans laquelle les événements se sont produits, le reste des footballeurs témoignera une fois qu’ils seront convoqués par la justice. De la défense du jeune plaignant, en charge de la Dr Raquel Hermida, s’opposent à ce que les joueurs de Vélez témoignent en tant que témoins. Il faudra attendre pour savoir si l’enquête donne effet à cette position et aux démarches que le club prendra dans ce cas.

Ce sont les premières réactions après un 28 ans déclarer avoir été abusés sexuellement au milieu d’une soirée à laquelle ont participé les quatre joueurs du club de Vélez Sarsfield mentionnés ci-dessus. Selon des sources policières Infobae, le fait aurait arrivé hier soir dans une maison sur la route de campagne Camino Real, situé dans la ville de Buenos Aires de San Isidro, très proche de l’autoroute panaméricaine, avec une plainte qui est entrée peu après minuit aujourd’hui.

