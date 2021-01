L’actrice a réagi de manière subtile à l’actualité (Photo: Archive)

Dimanche dernier, il a été annoncé qu’une nouvelle saison de la série à succès “Sex and the City” sera diffusée sur HBO Max, mais seules Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis reviendront respectivement dans les rôles de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes et Charlotte York. .

De son côté, Kim Cattrall, comme elle l’avait fermement décidé, ne reviendra pas sur le rôle emblématique de Samantha Jones. La L’actrice dont l’inimitié avec Parker est devenue notoire ces dernières années, a donné un “like” à un tweet qui la félicitait d’avoir maintenu ses convictions.

«J’adore« Sex and the City »et bien que je sois triste que Samantha ne revienne pas, j’applaudis à faire ce qui est le mieux pour vous et je pense que c’est un excellent exemple de vous mettre en premier. Bravo @KimCattrall“A déclaré lundi un disciple de l’actrice.

Dans l’espoir d’un troisième film, Kim Cattrall avait décidé de ne plus participer à aucun autre projet impliquant la série depuis 2016. Cependant, elle n’était pas contre quelqu’un d’autre prenant la tête du personnage emblématique qu’elle a donné. durée de vie.

Kim Cattrall Twitter (capture d’écran)

En 2018, Cattrall a pesé sur qui pourrait la remplacer si un projet était approuvé sans elle.

«J’ai un faible pour @TheEllenShow (Ellen DeGeneres), mais @Oprah a toujours été mon premier. Mais il y a aussi la déesse @TiffanyHaddish ou @SofiaVergara. Tant d’actrices fabuleuses parmi lesquelles choisir qui feront de Samantha la vôtre! », A-t-il écrit sur Twitter.

Pour l’instant, il n’y a pas eu d’annonce sur le remplacement de Cattrall dans la nouvelle production de HBO Max.

Une offre juteuse

Alors qu’ils se préparent à retourner aux chaussures de créateurs que leurs personnages aiment tant, Parker, Nixon et Davis peuvent avoir envie de plus que les vestiaires. Selon un rapport du magazine Variety, lLes actrices gagneront plus d’un million de dollars par épisode pour le projet de 10 épisodes.

Les trois actrices serviront de producteurs exécutifs (Photo: Fichier)

Selon un rapport du portail The Hollywood Reporter (THR) lCette saison, ça s’appellera “Et juste comme ça …” (et juste comme ça …). Cela suivra Carrie, Miranda et Charlotte et comment ils vivent leur amitié dans la cinquantaine..

Une autre des pièces principales qui manquera également sera Darren Star, le créateur de la série originale; pour le moment, un showrunner est recherché. Alors que la recherche d’une équipe d’écrivains a commencé récemment.

Michael Patrick King, qui a remporté un Emmy pour son travail de réalisation de la série, et a écrit et réalisé les deux films, reviendra pour produire la nouvelle version. Parker, Davis et Nixon serviront également de producteurs exécutifs..

Bien qu’ils n’aient pas annoncé de date de sortie officielle, HBO a annoncé qu’elle espérait avoir les premières scènes tournées à la fin du printemps à New York.

Le tournage débutera à la fin du printemps (Photo: Archive)

La série originale a été créé par Darren Star, est basé sur un livre de Candace Bushnell et a été publié pour la première fois en 1998. Il a duré six saisons. La franchise a engendré deux films, en 2008 et 2010, et un “ prequel ”, diffusé en 2013 pendant deux saisons.

PLUS SUR CE SUJET

Sarah Jessica Parker est désignée comme la coupable que Kim Cattrall n’est pas dans le retour de “Sex and the City”

Kim Cattrall: amour haine pour Samantha Jones son personnage dans “Sex and the city”, inimitié avec Parker et un cadeau lumineux

L’étrange théorie de Sarah Jessica Parker sur les protagonistes de “Sex and the City”

“Be a Lady”: la vidéo virale choquante montrant les demandes auxquelles les femmes sont confrontées