On sait que Marcelo Bielsa c’est un professionnel obsessionnel. Un des points passe par sa communication avec la presse dans des pays où il ne parle pas espagnol, comme son passage en France et depuis son arrivée à Leeds au second semestre 2018. Il a toujours discuté avec les journalistes par l’intermédiaire d’un traducteur. Cependant, aujourd’hui il a quitté le scénario et a été encouragé à s’exprimer en anglais quelques minutes avant la conférence de presse précédant le match contre Brighton, pour la dix-neuvième date de la Premier League, un affrontement qui aura lieu ce samedi.

En attendant la demande des médias, le directeur technique argentin a exprimé: «Une minute s’il vous plaît pour (attendre) Andrés. Une minute”. Puis il a demandé à l’attaché de presse de son club de répéter la demande à ceux qui attendaient la conférence de presse virtuelle, une modalité qui a été installée dans de nombreux pays comme protocole pour empêcher COVID-19. Ce n’était que deux phrases, mais cela n’a cessé d’attirer l’attention.

En France, lorsqu’il dirigeait l’Olympique de Marseille (2014-2016) et Lille (2017-2018), il avait des traducteurs. Il a répété le système de communication depuis son arrivée dans les îles britanniques, où chaque saison à Leeds il avait un traducteur différent.

Les premières images de Bielsa après la montée de Leeds. Il a remercié les fans qui sont venus chez lui en anglais

Déjà dans sa troisième année dans le football anglais, il a été critiqué par un secteur de la presse car il a encore besoin d’un interlocuteur. Le témoignage du protagoniste est généralement le plus important et le plus important pour ceux qui sont au quotidien dans un club. Pouvoir apporter le plus d’informations aux fans est une mission qui doit être remplie à chaque séance d’entraînement et avant, pendant et après un match.

Les médias anglais continuent d’exiger que Bielsa dialogue dans la langue maternelle, ce qui sera difficile puisque le Rosario a déclaré que son anglais n’est pas encore au niveau qu’il souhaite pouvoir expliquer ses réponses, qui regorgent généralement de contenu tactique.

Cependant, le milieu de terrain anglais Jack Harrison, l’un des joueurs les plus importants de l’équipe, a déclaré qu’il y avait eu une conférence technique en anglais par la Loco dans le vestiaire. «Il y a quelques semaines, il a lu l’un des discours en anglais pour la première fois. C’était incroyable de l’entendre de lui et de savoir qu’il essaie », admis.

Leeds vient de s’incliner 3-0 contre Crawley Town en FA Cup. Ce samedi (12h00 heure de l’Argentine), ils joueront à domicile contre Brighton. L’équipe de Bielsa est douzième du championnat avec 23 points, 13 derrière Manchester United et 11 derrière Fulham, l’une des trois équipes qui perdent la catégorie aujourd’hui. Après le match de samedi, il y aura encore 19 jours en Premier League.

J’ai continué à lire

La stratégie de la sorcière Verón pour arracher Marcos Rojo à Boca

Critique explosive de Chicho Serna à l’équipe de Boca pour la défaite contre Santos: “Il n’a pas concouru, il manquait de rébellion et il y a des attitudes répréhensibles”

Le moment inconfortable à l’antenne entre Mariano Closs et Juan Simón au milieu du débat sur le niveau d’un joueur de Boca