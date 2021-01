Scott Disick serait très heureux pour Kourtney Kardashian (Photo: Twitter @ Cafecito_News)

Les rumeurs d’une éventuelle relation entre Kourtney Kardashian et Travis Barker existent depuis quelques années, mais quelques les vacances ensemble semblent l’avoir enfin confirmé. Maintenant, Scott Disick semble être très heureux pour son ex-petite amie.

D’après ce que des sources anonymes ont révélé à E! Actualités, un Disick Ne semble-t-il pas étrange que le batteur de Blink-182 et la star de télé-réalité forment un couple.

«Scott a été avec Travis à plusieurs reprises et pense que c’est un gars formidable. Il est très heureux pour Kourtney et n’est pas surpris qu’ils sortent ensemble.. Kourtney a passé beaucoup de temps avec Travis et elle n’est pas surprise qu’ils aient développé une relation amoureuse », a expliqué la personne.

Selon la source, Scott souhaite le meilleur à Kourtney et ses enfants, Mason, Penelope et Reign. Et il a ajouté qu’entre l’ancien couple, il n’y a rien de plus qu’une relation d’amis et de parents.

Le couple sortirait ensemble depuis décembre (Photo: Groupe Grosby)

“Elle n’est pas sortie avec quelqu’un depuis un moment et Scott veut qu’elle soit heureuse. [Ellos] Ils sont très bien placés et ont convenu qu’ils sont strictement amis et coparents. Il n’y a pas de romance là-bas et il ne pourrait pas être plus heureux qu’elle soit partie. Tant que les enfants sont en bonne santé et que Kourtney est dans une bonne situation, Scott sera heureux pour eux », a-t-il expliqué.

Samedi dernier, les rumeurs d’un nouveau couple étaient de retour après que Travis et Kourtney se soient retrouvés ensemble à Palm Springs, en Californie. Le même jour, la fondatrice de Poosh a partagé des photos de la maison de sa mère Kris Jenner. Quelques instants plus tard, le producteur a également partagé des photographies du même endroit, qui a enflammé davantage l’attention de ses partisans.

Lundi dernier, le même site de divertissement a annoncé qu’une autre source confirmait la relation entre la femme d’affaires et le musicien. Selon le site, Le nouveau couple sort depuis décembre et s’est développé grâce au lien qui les a fait amis en premier lieu. De plus, toute la famille semble approuver cette nouvelle union.

“Il a été très discret. Ils forment un très bon couple et toute la famille Kourtney aime déjà Travis. Ils sont voisins et amis depuis des années, et récemment, c’est devenu romantique », a-t-il expliqué au site.

La femme d’affaires serait attirée par le côté parental du batteur (Photo: Frazer Harrison / .)

De plus, ils s’étaient tous deux intéressés l’un à l’autre. La source a expliqué que le batteur était déjà intéressé à rendre la relation romantique depuis un certain temps.. Alors que Kourtney était attirée par son côté parental.

«Travis a toujours eu un bon œil pour Kourtney. La chimie et le flirt ont toujours été là. Ils ont beaucoup en commun, et Kourtney a toujours été attiré par ce qu’est Travis en tant que père. C’est un père incroyable et pratique, et Kourtney adore ça chez lui. Ils aiment se détendre à la maison avec leurs enfants et ils s’entendent tous bien. Ça va bien et ils ne poussent pas pour que ce soit trop sérieux en ce moment», A-t-il détaillé.

Pour l’instant, aucune étoile n’a confirmé rien sur la relation.

