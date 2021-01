River vs Palmeiras: Carrascal est expulsé

Au pire, quand plus River avait besoin de son jeu pour essayer de se rapprocher du but de Palmeiras, Jorge Carrascal il a été expulsé 15 minutes après le début de la seconde période. C’était après avoir frappé le milieu de terrain par derrière Gabriel Menino. L’arbitre uruguayen Leodán González Il n’a pas hésité à prendre un rouge direct du Colombien, qui a quitté son équipe avec dix. Ci-dessus, deux minutes plus tard, l’équipe brésilienne a marqué 3-0 au match aller pour les demi-finales de la Copa Libertadores de América.

Quelques minutes avant de quitter le terrain de jeu, Carrascal s’est fâché contre Menino parce qu’il a abaissé le ballon avec la queue. Cela a engendré son coup dur pour le joueur Verdao.

Ce n’est pas la première fois que le “Neymar colombien”, comme on l’appelle, est expulsé pour avoir frappé un joueur adverse sans le ballon. Lors du match de la Coupe Diego Maradona contre Banfield dans le sud, à la 91e minute, il a porté un coup à Emanuel Coronel. Le juge Fernando Rapallini Il a pris le rouge du Colombien, qui lorsqu’il a atteint le banc des remplaçants a été consulté par l’entraîneur Marcelo Gallardo, “L’avez-vous frappé?” À cette époque, c’était au moins une victoire millionnaire 2-0 contre Drill.

La colère de Gallardo avec Carrascal

“Je sais qu’ils analysent même mes regards ou mes gestes, parfois quand je me vois je me vois avec un visage confus, mais parfois je pense à d’autres questions», A déclaré le milieu de terrain après cette expulsion au cours de laquelle il a reçu une date de suspension.

Concernant le rouge ce mardi, en conférence de presse Gallardo a indiqué que «l’expulsion de Carrascal finit par conduire à un troisième but et il n’y avait rien d’autre que de subir le reste du match. Je justifie la défaite des erreurs commises.

Carrascal, 22 ans, a un football incisif et parfois déséquilibré. Cela l’a conduit à partir pour l’équipe Muñeco, qui a eu une nuit très difficile contre Palmeiras. Ce sera plus compliqué mardi prochain de surmonter la série.

