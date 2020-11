Joueur de la Real Sociedad Nacho Monreal (20), célèbre un but. . / Javier Etxezarreta / Archives

La Haye / San Sebastián, 25 novembre . .- La Real Sociedad joue pour la direction du groupe de la Ligue Europa contre le Néerlandais AZ Alkmaar, également en attendant le match de Naples, dans un match dans lequel les Donostiarras tenteront de démontrer qui peuvent aussi briller sans leur star David Silva, descendu ce jeudi.

Le joueur canarien a une blessure musculaire qui le laissera en dehors de plusieurs matchs, comme Jon Guridi, bien que Silva soit la chute irremplaçable après avoir dirigé une équipe bleue et blanche qui a lié six victoires en championnat ces derniers jours.

Les Donostiarras ont un fonds de placard pour chercher un remplaçant à Silva et dans un grand moment de forme pour le Belge Adnan Januzaj, qui pourrait prendre sa position, bien que l’entraîneur, Imanol Alguacil, ait d’autres opportunités avec Roberto López ou même avec l’international Mikel Oyarzabal retarde sa position.

La Real est également bien en Europe, car, bien que sans montrer autant de puissance de but, ils ont gagné en deux matchs, l’un d’eux à Saint-Sébastien contre les Néerlandais avec un but de Portu, et ils ont perdu à domicile contre un Naples qui complète le trio. qui mène une ligue dans laquelle deux se qualifient pour les huitièmes de finale.

L’attaquant Willian José et le milieu de terrain Martin Zubimendi pourraient être deux des nouveautés par rapport au dernier match de championnat à Cadix si Imanol Alguacil maintient les rotations dans ces positions depuis les derniers matchs.

La défense offre moins de doutes et, s’il n’y a pas de problèmes de dernière minute, avec la défaite de Gorosabel, l’incertitude est de savoir si Le Normand ou Modibo Sagnan reviendront au centre du dos pour déplacer Zubeldia au centre du terrain ou sur le banc.

Le gardien Miguel Ángel Moyá a disputé son premier match de la saison au match aller contre l’équipe néerlandaise mais il n’est pas certain qu’il sera dans le onze au lieu d’Alex Remiro qui est dans un bon moment.

AZ Alkmaar arrive à la rencontre à un bon moment, car ils n’ont pas de perte significative et ont remporté les trois derniers matchs du championnat néerlandais après un début de saison médiocre, dans lequel ils ont eu cinq nuls consécutifs.

Dimanche dernier, les hommes d’Arne Slot ont battu l’avant-dernier de l’Eredivisie, Emmen, 1-0, qui se retrouvaient avec dix hommes sur le terrain à la 60e minute pour l’expulsion d’un milieu de terrain.

Le buteur du but local en première mi-temps était Bruno Martins, un défenseur fondamental de l’équipe qui a raté le premier match contre la Real Sociedad en raison d’une blessure et est maintenant complètement rétablie.

L’entraîneur, Arne Slot, a choisi pour les trois dernières victoires aux Pays-Bas un 4-3-3 avec Jesper Karlsson à l’ailier gauche, Calvin Stengs à droite et l’Islandais Albert Gudmundsson à l’avant-centre.

Karlsson a signé pour l’équipe néerlandaise l’été dernier pour remplacer Oussama Idrissi, qui s’est rendu à Séville. Sa bonne performance, avec quatre buts et trois passes décisives en neuf matches cette saison, nous a fait oublier le départ de l’attaquant marocain.

Reste à voir si pour le match de ce jeudi, Slot répète le schéma qui lui a donné de si bons résultats aux Pays-Bas ou revient au 4-2-3-1 utilisé lors du match de San Sebastian, avec Myron Boadu comme avant-centre. Cette jeune perle de 19 ans était l’une des sensations de la saison dernière à Alkmaar, mais après avoir passé le coronavirus fin octobre elle a joué de moins en moins de minutes.

Sous les bâtons, la présence de Marco Bizot est à nouveau attendue, le gardien qui a fait ses débuts en tant qu’international néerlandais lors du match amical contre l’Espagne le 11 octobre (1-1) et qui a été le meilleur lors du match de San Sebastián.

– Alignements probables:

AZ Alkmaar: Bizot; Winjdal, Martins, Hatzidiakos, Svensson; Koopmeiners, De Wit, Midtsjo; Karlsson, Gudmundsson et Stengs.

Société royale: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Portu; Januzaj, Oyarzabal et Willian José.

Arbitre: Aleksandar Stavrev (Macédoine du Nord).

Stade: AFAS Stadion

Heure: 21h00