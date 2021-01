Le personnel funéraire transfère une personne décédée aujourd’hui de Covid-19, à l’hôpital général de la Zone, dans la ville de Saltillo (Mexique). . / Miguel Sierra

L’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) a annoncé qu’entre Janvier et août 2020, un nombre préliminaire de 108658 décès dus au COVID-19 a été enregistré. Situation qui place la maladie comme la deuxième cause de décès dans le pays.

Au cours de la même période, le ministère de la Santé a confirmé 75017 décès au cours de la même période, et par rapport aux données susmentionnées, il est 44.8% plus élevé (la différence est 33641 décès), a partagé Julio Santaella, président de l’INEGI.

Il est à noter que l’Institut dénombre les décès confirmés et ceux considérés comme suspects.

Julio Santaella a indiqué dans une interview pour Radio W que les différences dans les chiffres rapportés au cours des huit premiers mois de 2020 entre l’INEGI et le ministère de la Santé sont dues à divers éléments, “Cela a à voir avec les décès qui se produisent à la maison, et étant une nouvelle maladie, Au début, les critères des médecins traitants étaient différents pour remplir les certificats de décès, qu’en effectuant une purification nous avons atteint ce chiffre ».

L’agence de santé a rapporté que 100000 décès dans le pays dus au coronavirus avaient été dépassés le 19 novembre. Maintenant, le chiffre monte à 152 016 décès, et se classe quatrième parmi les nations où plus de personnes sont mortes de cette cause.

Le président de l’INEGI a été interrogé sur la question de savoir si le ministère de la Santé devrait procéder à un ajustement du nombre de décès liés au COVID, et a déclaré que l’agence doit “continuer avec ses propres méthodes et nous faisons un travail statistique pour pouvoir revoir les critères. que tous les certificats, y compris ceux qui se produisent à domicile qui souvent ne parviennent pas à saisir les statistiques du ministère de la Santé, à la fin nous trouverons un nombre». Le nombre total de décès dus au coronavirus en 2021 sera publié par l’Institut fin octobre.

Le premier décès associé à cette maladie a été signalé le 19 mars dans le pays. De mars à août, 593 personnes en moyenne ont perdu la vie par jour à cause du coronavirus, selon les données fournies par l’INEGI.

Edgar Vielma Orozco, directeur général des statistiques sociodémographiques de l’INEGI dans une interview pour Radio Fórmula, a ajouté que «etl 58% des personnes décèdent hors des hôpitaux, cela peut expliquer une partie de la différence ».

La COVID-19 a été classé comme la deuxième cause de décès au Mexique; la première place était occupée par maladies du cœur (141873 cas), à la troisième place diabète mellitus (99733 morts), puis il y a les tumeurs malignes (60 421) et grippe et pneumonie (29 573).

Combien de Mexicains sont morts de janvier à août 2020?

Au Mexique au total 683823 personnes sont décédées au cours des huit premiers mois de 2020, ce qui signifie un Augmentation de 36,8% par rapport à la même période de 2019 soit 184 039 décès supplémentaires.

Il est à noter que l’augmentation historique des décès pour Janvier-août de 2011 à 2019 était de 1 à 6 pour cent, une tendance qui a changé et augmenté pour 2020.

Les entités qui ont signalé le plus grand nombre de décès était: État du Mexique (84 185 cas); Mexico (82 449 décès), Veracruz (50 842) et Jalisco (40 158).

L’INEGI a annoncé qu’entre janvier et août 2020, 108658 décès ont été enregistrés (Graphique: Jovani Pérez)

Dans le rapport préparé par l’INEGI, il explique que 683.823 ont été signalés de janvier à août, un chiffre qui comprend des enregistrements extemporanés, pour lesquels les décès survenus au cours de cette période étaient de 673.260 et 10 563 les ont signalés de manière extemporanée ou sans précision.

Il ajoute: «Entre 2012 et 2019, un total de 488 343 décès étaient attendus de janvier à août 2020 et 673 260 sont survenus, Par conséquent, sur la base de ces résultats, il y a un excédent de mortalité toutes causes confondues de 184917, équivalent à 37,9%».

Les causes où un une surmortalité plus élevée ils sont: maladies du cœur, 38 812 décès (38,6); diabète mellitus, avec 25 782 (35,6%) e grippe et pneumonie 8 931 (44,0 pour cent).

