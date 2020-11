Federico Sturzenegger, premier président de la direction de Cambiemos de la BCRA, a analysé la performance de différents investissements (Guille Llamos)

L’ancien président de la Banque centrale Federico Sturzenegger a affirmé que la meilleure forme d’épargne des dernières décennies pour les Argentins a été l’achat de biens immobiliers pour se protéger des fortes périodes d’instabilité.

“Historiquement, les Argentins ont rencontré des obstacles à l’épargne en pesos, principalement en raison de la difficulté de trouver des actifs liquides libellés en pesos qui génèrent des rendements réels positifs”, a-t-il expliqué dans un article que l’actuel professeur de l’Université de San Andrés a écrit dans le blog Foco Économique avec Santiago Mosquera.

Dans une étude de 2013, Burdisso, Corso et Katz (2013) ont conclu qu’il existe «une forte participation dans le portefeuille d’épargne argentin des actifs étrangers et de l’immobilier». Dans le cas de l’immobilier, «ils trouvent que la préférence des Argentins est encore plus élevée qu’aux Etats-Unis, ce qu’ils associent à leur moindre possibilité d’expropriation dans le panorama local toujours incertain.».

“Mais les deux actifs reçoivent une part presque exclusive de l’épargne car le rendement réel des actifs en pesos est systématiquement négatif», A précisé Sturzenegger, qui a été le premier chef de la centrale dans le gouvernement de Mauricio Macri et a promu à la fois le crédit et l’épargne dans les UVA.

À partir de ces travaux, Sturzenegger et Mosquera ont analysé cinq alternatives d’épargne en Argentine: un investissement à terme fixe de 30 jours dans le système financier local, un investissement en dollars officiels, un autre en dollars «bleus», un investissement en actifs immobiliers et un investissement en UVA (dans un actif qui rapporte inflation plus intérêt réel). L’intention était de détecter “si l’une ou l’autre alternative d’investissement est plus ou moins attractive selon le moment où elles produisent leurs rendements”. Pour cela, ils ont analysé ces investissements d’avril 1981 à décembre 2019.

L’évolution de la performance des différents investissements, selon cet ouvrage de Sturzenegger et Mosquera publié dans Foco Economico

Dans le cas du retour des conditions fixes de vente à 30 jours, l’effet du plan Bonex ou du corralito n’a pas été calculé, “ce qui représente une surestimation du retour”, ont-ils précisé. Cependant, «comme dans la période d’avril 1981 à 2019 où le rendement est de -98,7%, les conclusions ne sont pas grandement affectées par cette hypothèse».

Dans le cas de l’immobilier, on suppose que les revenus des propriétés sont réinvestis dans le même actif. Pour le dollar, ils ont tenu compte de la série officielle en dollars, d’une part, et de la valeur sur les marchés informels en cas d’écart de change. L’actif en UVA est estimé tel qu’il est habituellement calculé.

Comme on peut le voir sur les graphiques, «le capital investi en termes fixes baisse rapidement, celui investi en actifs immobiliers et actifs UVA croît avec plus ou moins de volatilité, tandis que l’investissement en dollars montre une grande volatilité».

Lors de l’analyse de ces alternatives par périodes, On observe que les durées fixes ont toujours présenté des rendements négatifs, sur la période d’avril 1981 à décembre 2019 (-5,6%).

Dans le cas de Dans le dollar du marché officiel, il y a également eu une baisse de -0,2%, tandis qu’au contraire, le dollar bleu a affiché un rendement positif de 1,9%. Parallèlement, dans le cas de l’épargne UVA (plus 1%, qui est le taux proposé depuis la création de cet instrument indexé), il était de 1,2%. Par dessus tout, propriétés ont présenté un rendement de plus de 8 pour cent: 8,2% depuis 1981 et 8,7% depuis 1991.

“En retour attendu, les investissements dans l’activité immobilière dépassent de loin le reste des actifss, avec un rendement relativement stable entre les différentes périodes, d’environ 8% par an », ont-ils expliqué.

Pour sa part, “investir en dollars au cours des 35 dernières années aurait généré un rendement réel moyen légèrement positif, compatible avec un taux de change réel relativement constant dans le temps ». En période de plus grande instabilité et d’écart de change élevé, cette conclusion s’approfondit dans le cas du dollar bleu.

“Si l’on prend le rendement compte tenu de l’écart par rapport à l’officiel, les rendements moyens du dollar s’améliorent, surtout dans les périodes les plus récentes. Les durées fixes ont produit en moyenne une perte de 5% par an, tandis que les actifs en UVA rapportent plus ou moins que le rendement supposé de 1% par an, selon qu’il inclut des périodes où l’inflation baisse ou où elle augmente », ont-ils ajouté.

Lorsque l’on compare la performance de ces actifs avec l’évolution des salaires réels (mesuré par le CVS déflaté par l’inflation), ils ont conclu que le terme fixe affichait 0,41% depuis 1982; le dollar -0,13%, le dollar bleu -0,1%, l’immobilier -0,2% et le dépôt en UVA 0,4%.

«Les investissements en dollars officiels ou bleus et les actifs immobiliers ont des rendements qui sont négativement corrélés aux variations des salaires réels. Autrement dit, ils rapportent plus lorsque les salaires baissent, ce qui est attrayant pour l’épargnant », ont-ils précisé.

Le taux de chaque investissement analysé depuis 1981 (Economic Focus)

Les termes fixes et les UVA «ont tendance à payer moins lorsque les salaires réels baissent; dans le cas des durées fixes, il est facile de voir qu’une accélération inflationniste déprime simultanément la valeur réelle des salaires et le paiement réel d’un terme fixe. Dans le cas de l’UVA, cette corrélation est maintenue, car l’UVA est calculé avec un décalage important, ce qui ne parvient pas à amortir les sauts inflationnistes, du moins à court terme ». De cette manière, ils ont conclu que «l’investissement dans l’immobilier est la plus rentable de ces options».

“Si à cela nous ajoutons que sa corrélation avec les salaires est négative, il n’est donc pas surprenant qu’il soit si courant pour les Argentins de considérer l’immobilier comme un moyen de sécuriser leur capital”, ont-ils déclaré.

De son côté, le dollar, «même sans obtenir de rendement des métiers de l’immobilier, présente une corrélation encore plus négative avec la consommation, ce qui renforce son pouvoir de couverture, ce qui ajoute à la valeur que sa liquidité lui confère». Au lieu de cela, “aucune des deux alternatives à terme fixe ne semble dominer ces deux investissements”.

De toute façon, les économistes ont averti que ces rendements passés ne devraient pas guider «nos investissements futurs». «L’évolution historique du taux de change réel (le retour du dollar) est cohérente avec la mauvaise trajectoire de croissance de l’Argentine. À l’avenir, cette trajectoire pourrait être encore pire ou, espérons-le, meilleure; dans ce dernier cas, le taux de change réel pourrait s’apprécier et le dollar en termes réels donnerait une valeur négative », ont-ils exprimé.

Cependant, ils ont déduit que “si ces schémas persistent (qui sont en fait restés relativement constants au cours des 40 dernières années), les dépôts en UVA devraient produire un rendement supérieur au 1% qu’ils ont actuellement, afin de capter plus d’intérêt du déposant de détail ».

De plus, ils ont indiqué que le fait que «le terme fixe en pesos est le pire investissement disponible (sauf certains mois spécifiques) explique pourquoi le système financier argentin est l’un des plus petits du monde ».

“L’explication ne doit pas être recherchée dans les questions culturelles: les rudiments les plus élémentaires de la théorie économique suffisent à expliquer le phénomène”, ont-ils conclu.

