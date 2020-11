Armurier.

Le reportage du magazine Semana «Les enfants perdus qui avaient survécu à la catastrophe d’Armero» raconte l’histoire de plusieurs mères qui recherchent toujours leurs enfants après la catastrophe d’Armero. Environ 8000 enfants ont été enterrés par l’avalanche de 35 millions de tonnes de matières volcaniques. En tout, plus de 23000 morts laissés par la catastrophe. Aujourd’hui, ces mères recherchent les enfants perdus d’Armero.

Tragédie Armero. Gracieuseté: Banco de la República.

Hilda Pedroza il se souvient avoir vu «une immense montagne noire» se profiler dans la nuit du mercredi 13 novembre. Il a couru main dans la main avec son fils de cinq ans, Ricardo. Ils ont trouvé une maison avec les portes ouvertes et il a essayé de grimper sur Ricardo pour sauver sa vie. Mais, entre la violence de la boue et la force de la nature, ses mains étaient à jamais lâchées. Un objet inconnu s’est brisé une de ses jambes.

Fleur Maria Vargas il se souvient également de ce qui s’est passé cette nuit-là. Elle a couru avec son bébé de trois mois dans ses bras, ses trois autres enfants et son mari. Ils ont trouvé la maison de leur belle-sœur et sont entrés à l’intérieur pour se protéger de l’avalanche qui les poursuivait. Son mari, après avoir regardé dans la rue, a dit: «mija, il vient de tout». Flor et ses quatre enfants ont reçu, ensemble, la vague intempestive.

Omaira Sánchez, 13 ans, piégée dans les décombres après l’avalanche. Avec l’aimable autorisation: La Opinion, Cúcuta.

Maria Gladys Primo, une autre des mères, a couru avec son mari, son frère et ses enfants Nubia, 6 ans et Jesús, 7 ans. Ils ont cherché refuge au deuxième étage, car l’avalanche a entraîné des voitures et tout sur son passage. Marie tenait la main de son mari, son frère s’accrochait à la Nubie et à Jésus, Mais la vague a emporté la maison, avec eux à l’intérieur. “Il a commencé à nous broyer comme une canne.” Je sortais et je coulais, je ressortais et je coulais », a-t-il dit.

Elle a été piégée dans un trou dans le sol, avec neuf autres personnes, sous des tuiles de zinc. Il était totalement couvert de boue. Deux jours plus tard, les sauveteurs les ont retrouvés. Seulement deux autres personnes ont survécu. Il est resté dans le coma pendant trois mois.

Hila, Flor et María, à partir de ce jour, recherchent inlassablement leurs enfants. Hilda a déclaré qu’elle avait reconnu son fils Ricardo dans un journal télévisé. De plus, dans une transmission de Cambao, une ville voisine, il a entendu un homme dire: «Don Jaime Cárdenas, j’ai votre fils Ricardo Andrés. C’est bien”. Ces transmissions étaient fréquentes après la catastrophe, comme elles l’étaient espaces accordés aux résidents pour rechercher leurs proches.

Hila Pedroza s’est rendue à Cambao avec son frère, mais on leur a dit que Ricardo avait été transféré à Ibagué. Jamais apparu.

Daniel, fils de Flor María Vargas, est apparu à la télévision. Elle l’a reconnu grâce au pyjama qu’elle portait, car il appartenait à sa sœur aînée, Gloria., et c’était trop gros. Elle a également survécu selon une liste de survivants qui a déclaré qu’elle était indemne de quelques éraflures.

Gladys Primo a vu son fils Jesús en 2012. Elle a été présentée dans une histoire de Noticias Uno sur la tragédie d’Armero. Des images d’archives projetaient le sauvetage de Jésus. L’enfant apparaît couvert de boue et abrité par une couverture. Ils l’emmènent à un hélicoptère. Selon son frère Jorge, l’avalanche les a jetés dans le secteur de San Jorge, dans un pâturage où il a heurté une pierre et a été assommé. La vidéo diffusée par Noticias Uno a été enregistrée à proximité de cette zone.

L’enfant disparu. Gracieuseté: Radio Ambulante.

Armando Armero

Francisco Gonzalez Il s’est rendu à Bogotá pour retrouver son frère et son père. Il a passé en revue corps par corps, jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il devait affronter la mort de ses proches. Il est retourné à Armero 10 ans plus tard, en tant que journaliste culturel. Il a interviewé des survivants et organisé des discussions. Lors de ces réunions, de nombreuses mères lui ont demandé de l’aide pour retrouver leurs enfants et leurs proches. Il connaissait tellement de cas qu’il a décidé de se consacrer à retrouver les enfants perdus d’Armero.

C’était comme ça La Fondation Armando Armero est née, pour enquêter sur les plaintes et trouver les allées et venues des disparus. Il a reçu le don de 100 millions pour effectuer des tests ADN. Elle a créé une banque de sang avec plus de 300 tests, a documenté 500 cas et, grâce à la Fondation, cinq familles ont été retrouvées.

González dit que de nombreux enfants ont été expédiés vers les terminaux de transport du pays. Alors, ont été donnés pour adoption aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Équateur, au Venezuela et en Colombie. On pense qu’il y a eu des irrégularités dans ces processus, car certains fichiers ne contiennent même pas de photo des enfants.

