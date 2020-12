L’agence dirigée par Rosario Piedra Ibarra a demandé aux autorités de présenter des excuses institutionnelles pour les violations des droits de l’homme (Photo: Google Maps / Capture d’écran)

Trois ans après l’affaire va consterner la société mexicaine, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a émis une recommandation aux autorités de Jalisco pour les abus sexuels commis contre au moins 58 garçons et filles du école maternelle Fray Juan Ruiz Cabañas y Crespo.

Le CNDH a reconnu qu’il y avait eu des violences sexuelles contre 10 filles et 5 garçons, cependant, a précisé qu’il y avait 43 autres victimes, dont les identités n’ont pas pu être établies, mais ce sont aussi des mineurs. À tous le dommage doit être réparé et des excuses publiques doivent être obtenues auprès des institutions qui regorgeait de violence.

Il a été en juillet 2017, lorsque des parents ont dénoncé un professeur d’anglais pour avoir touché les parties génitales des enfants puis les avoir photographiés. Au début il y a eu 11 cas, mais après trois ans d’enquête, la CNDH a référé au moins 58 victimes.

Il événement a été enregistré dans la communauté de San Nicolás de Ibarra, appartenant à la municipalité de Chapala, Jalisco. Par conséquent, ce 16 décembre, l’institution des défenseurs des droits de l’homme a émis le recommandation 40/2020 / VG Gouverneur Enrique Alfaro, ainsi que le procureur Gerardo Octavio Solís Gómez et le directeur général de l’Institut Jalisco des sciences judiciaires, Image de balise Gustavo Quezada Estrada.

C’est en juillet 2017 que les parents ont dénoncé un professeur d’anglais pour avoir touché les parties génitales des enfants et avoir ensuite pris des photos d’eux (Photo: Pixabay)

“Après avoir analysé le fichier, La Commission a accrédité la responsabilité de trois fonctionnaires du Secrétariat de l’instruction publique de l’entité qui n’ont pas supervisé les conditions dans lesquelles les cours parascolaires étaient dispensés dans ce lieu, qui ont abouti à des actes de violence sexuelle commis au détriment de dix filles et cinq garçons, ainsi que de divers étudiants, dont l’identité n’a pu être établie et qui, selon les informations recueillies par cette commission nationale, pourraient être au moins 43 mineurs plus».

En plus de cela, la CNDH a mis en garde contre de graves violations, car Il y a eu des omissions dans la bonne administration de la justice et des erreurs dans la vérité, qui ont été commises par le personnel du Bureau du Procureur de Jalisco. Par exemple, des irrégularités lors de l’intégration de deux dossiers d’enquête.

“Pour sa part, Les fonctionnaires de l’Institut des sciences judiciaires de Jalisco ont commis différentes anomalies dans l’émission d’avis d’experts concernant les évaluations médicales et psychologiques effectuées sur des mineurs», Décrit la CNDH.

En conséquence, l’unité dirigée par Rosario Piedra Ibarra, a chargé les autorités de présenter des excuses institutionnelles pour les violations des droits de l’homme, en raison des carences qui ont causé du tort aux victimes.

Depuis le 18 juillet 2017, un mandat d’arrêt a été émis contre l’enseignante Ana «N», une enseignante en cours et qui a déjà accepté d’avoir maltraité des mineurs (Photo: File)

“Particulièrement, Le gouverneur de Jalisco est prié de réparer entièrement les dommages causés aux parents et / ou à ceux qui exercent l’autorité parentale sur les dix filles et les cinq les enfants, ainsi que les mineurs dont l’identité n’a pu être établie, par le paiement d’une juste compensation; les inscrire au registre national des victimes et leur accorder des soins psychologiques, médicaux spécialisés et de réadaptation périodique », a demandé la CNDH.

Cette unité disposait de preuves suffisantes pour montrer des violations de l’intégrité personnelle, du développement psychosexuel normal et de la personnalité, dérivées de la maltraitance des enfants.

“De la même forme Il a été demandé d’ordonner la mise en place de protocoles pour la prise en charge des mineurs victimes de violences sexuelles, familiales et / ou scolaires; ainsi que commander le inspection de toutes les écoles officielles d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire “.

D’autre part, La CNDH a recommandé la pertinence de placer des caméras vidéo dans les écoles pour suivre les activités qui s’y déroulent, en plus de charger un groupe interdisciplinaire d’analyser la situation des victimes de violences sexuelles.

Le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, doit enregistrer les victimes afin que les dégâts puissent être réparés (Photo: . / Francisco Guasco)

“Au procureur de la Républiquee vous demande d’ouvrir le dossier d’enquête sur la responsabilité présumée des personnes ayant participé directement et indirectement aux actes décrits; collaborer à la présentation et au suivi des plaintes et rapports formulés à cet égard, ainsi qu’à établir une politique d’examen périodique des enquêtes préliminaires ou des dossiers d’enquête dans lesquels sont impliqués filles, garçons et adolescents victimes violence sexuelle », a ajouté l’institution.

Alors que le directeur de l’Institut Jalisco des sciences judiciaires Vous êtes invité à collaborer à la présentation et au suivi des réclamations et rapports formulés au sein de l’Instance de Contrôle Interne et devant le bureau du procureur général pour les irrégularités détectées. On vous demande également ordonner que, lors des évaluations médicales et psychologiques des mineurs victimes de violences sexuelles, ils adaptent leurs actions aux protocoles spécialisés pour les cas de maltraitance d’enfants.

Depuis Le 18 juillet 2017, un mandat d’arrêt a été émis contre l’enseignante Ana “N”, enseignant qui est en cours et a déjà accepté d’avoir abusé de mineurs. Cependant, la CNDH demande des enquêtes contre trois autres personnes, des employés du ministère de l’Instruction publique.

