Réconciliation confirmée. Après avoir été séparés, Mar Flores et Elias Sacal ont décidé de donner une seconde chance à l’amour et ont été vus en train de profiter du soleil dans un hôtel exclusif à Saint Barth (Photos: The Grosby Group) Reposez-vous sur la plage. Rebel Wilson et son petit ami, Jacob Busch, ont profité d’une promenade romantique le long de la côte et ont profité des températures élevées à Los Angeles, en Californie. Dua Lipa a créé une tendance dans les rues de New York. Le chanteur de 25 ans portait un ensemble à motifs tout en s’adressant à SNL (Saturday Night Live)

Il fait face au froid. Nicky Hilton s’est arrêté dans un café pour acheter une boisson chaude alors qu’il continuait à marcher dans les rues du quartier Soho de New York Hailey, la femme de Justin Bieber, a été vue entrant dans un établissement médical à Westwood, en Californie, à bord d’une Lamborghini Urus. La mannequin était bouleversée lorsqu’elle a remarqué qu’il y avait des photographes Marchez et faites du shopping en couple. Sofía Vergara et Joe Manganiello se sont occupés des derniers cadeaux de Noël avant de les célébrer avec leurs proches. Ils ont été vus au Westfield Mall à Los Angeles, en Californie. L’actrice a également retiré de la nourriture à Eataly Lors d’une promenade dans les rues de New York, Katie Holmes s’est arrêtée au magasin Blick Art.L’actrice a traversé la pluie et le vent et a été vue dans un manteau beige, un pantalon et des bottes. De plus, il portait son masque Cadeau de luxe. Sylvester Stallone a été aperçu dans une bijouterie exclusive de Beverly Hills en choisissant des accessoires de la fenêtre. Un être cher de l’événement recevra probablement un cadeau spécial sur son arbre de Noël Romance confirmée. Eiza Gonzalez et Dusty Lachowicz ont fait une promenade romantique en faisant du shopping dans les rues de Los Angeles. L’actrice de 30 ans portait une robe à motifs tandis que le mannequin optait pour un jean et une combinaison. Ils portaient tous les deux leurs masques et marchaient main dans la main Kate Hudson continue de filmer la deuxième saison de “Truth Be Told”. L’actrice tourne à Los Angeles, en Californie. Dans ses temps libres, elle en profite pour faire une promenade en famille avec son mari, Danny Fujikawa, et leur fille de deux ans, Rani (Photos: The Grosby Group)

