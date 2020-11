La reine britannique Elizabeth II et son mari, le duc d’Édimbourg, célèbrent leur 73e anniversaire de mariage, au château de Windsor, en Grande-Bretagne, le 17 novembre 2020. Chris Jackson / . Europe / Soumis via REUTERS

LONDRES, 20 novembre (.) – La reine britannique Elizabeth et le prince Philip célèbrent vendredi leur 73e anniversaire de mariage, une occasion qu’ils ne pourront pas partager avec leur famille car l’Angleterre est actuellement soumise à des restrictions de coronavirus.

Elizabeth, 94 ans, et Felipe, 99 ans, se sont mariés le 20 novembre 1947 à l’abbaye de Westminster, deux ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Pour marquer leur anniversaire, le palais de Buckingham a publié une photo d’un monarque souriant et de son mari regardant une carte faite par leurs arrière-petits-enfants, les princes George et Louis et la princesse Charlotte, ainsi que d’autres cartes de vœux et lettres.

La photo a été prise au château de Windsor, la résidence de la reine dans l’ouest de Londres, où le couple est en quarantaine.

Pour faire un clin d’œil à ses débuts de mariage, Isabel portait une broche en cristal, faite de saphirs et de diamants, qu’elle utilisait pour des photos prises à Broadlands, dans le sud de l’Angleterre, au début de sa lune de miel.

Le couple s’est rencontré lorsqu’ils ont tous deux assisté au mariage de la cousine de Philip, la princesse Marina de Grèce, avec l’oncle d’Elizabeth, le duc de Kent, en 1934.

Philip a attiré l’attention de sa future épouse lorsque la princesse alors âgée de 13 ans a rendu visite à ses parents au Royal Naval College de Grande-Bretagne à Dartmouth, dans le sud-ouest de l’Angleterre, où il était cadet.

Alors que les analystes royaux disent qu’Elizabeth et Philip ont connu des hauts et des bas comme n’importe quel couple marié, ils n’ont pas eu les tribulations de trois de leurs quatre enfants, dont les mariages se sont terminés par un divorce, le plus célèbre étant le prince Charles avec ses décédée première épouse, la princesse Diana.

«Il a été ma force et mon soutien pendant toutes ces années», a déclaré Isabel alors que le couple célébrait son 50e anniversaire de mariage en 1997.

(Reportage de Michael Holden. Édité en espagnol par Lucila Sigal)