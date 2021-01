La reine Elizabeth II lors de son dernier discours de Noël. Jones / Piscine via REUTERS / Archive

La reine Elizabeth II du Royaume-Uni et son mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg, ont reçu le vaccin contre le coronavirus ce samedi au château de Windsor, a rapporté le palais de Buckingham. Les images de la vaccination ne sont pas encore apparues.

Tous deux ont été vaccinés par le médecin officiel du British Royal Household. Isabel et Felipe figuraient tous deux sur la liste des groupes prioritaires recevoir l’inoculation puisque les deux sont plus de 80 ans.

Le couple a décidé de passer les confinements imposés par le gouvernement britannique dans le Château de Windsor. Là, ils ont fêté Noël et le 99e anniversaire de Felipe, entre autres événements.

Le Royaume-Uni est l’un des pays qui souffre le plus de la maladie COVID-19. Le vendredi, a enregistré 1325 décès dus au coronavirus et 68 053 ​​nouvelles infections, les chiffres les plus élevés depuis le début de la pandémie. Avec ces données, le nombre de décès dans le pays est passé à 79 833, le plus élevé d’Europe.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a averti vendredi que les hôpitaux de la capitale britannique peut bientôt être saturé compte tenu de l’augmentation exponentielle des patients atteints de COVID-19 et a déclaré la situation comme «incident majeurEn espérant obtenir de l’aide du gouvernement.

“Si nous n’agissons pas immédiatement maintenant, notre service national de santé pourrait être débordé et davantage de personnes mourraient.“, il prétendait.

La déclaration de “incident majeur«Est une exigence formelle pour obtenir une réponse globale de divers organismes gouvernementaux.

Selon des informations fournies par le service de santé publique aux responsables des hôpitaux, et divulguées jeudi par le Health Service Journal, même si le nombre de patients atteints de COVID-19 augmente suite aux projections plus faibles du 19 janvier, il y aurait un déficit de 2000 lits de soins généraux et intensifs dans les hôpitaux de Londres.

Le nombre de cas de coronavirus dans la capitale britannique dépasse désormais 1000 pour 100000 habitants.

Entre le 30 décembre et le 6 janvier, le nombre de patients dans les hôpitaux de Londres a augmenté de 27%, de 5 524 à 7 034, et celles hospitalisées avec ventilation mécanique ont augmenté de 42%, passant de 640 à 908.

Les enregistrements des cas, des positifs et des décès ont eu lieu le même jour que les régulateurs britanniques Le vaccin COVID-19 de Moderna a été approuvé, la troisième préparation pour entrer dans le programme de vaccination contre le coronavirus au Royaume-Uni.

Le ministère de la Santé et de l’Aide sociale a déclaré que l’antidote «répond aux normes strictes de qualité, de sécurité et d’efficacité des régulateurs».

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a approuvé ce vaccin, qui offre une protection de 94% contre le COVID-19, après avoir approuvé ceux de Pfizer / BioNTech et d’Oxford / AstraZeneca l’année dernière.

Le gouvernement s’engage 17 millions de doses de Moderna, bien qu’ils soient livrés au printemps prochain.

“C’est une autre excellente nouvelle et un autre outil de notre arsenal pour contrôler cette horrible maladie.», A déclaré vendredi le ministre de la Santé, Matt Hancock, dans un communiqué.

Hancock a rappelé que le pays a déjà vacciné 1,5 million de personnes et que Moderna accélérera le plan de vaccination une fois ces doses disponibles au printemps.

«Alors que nous vaccinons les personnes les plus exposées au COVID, nous demandons à chacun de continuer avec les règles afin de limiter les cas et de protéger nos proches“Il ajouta.

