La reine Sofia de Grèce fête ses 82 ans dans le moment le plus dramatique, triste et solitaire de sa vie

Tout au long de sa vie, la reine Sofía de Grèce a gardé un profil bas et s’est limitée à accompagner son mari, le roi Juan Carlos I d’Espagne, en dehors de son agenda officiel personnel, à travers lequel elle s’est engagée dans différentes causes sociales et scientifiques. et la charité. Cependant, Après le scandale qui a déclenché la liaison que son mari a eue avec Corinna Larsen, aujourd’hui tous les yeux sont rivés sur elle.

Les rois avec le pape François en 2014 (Shutterstock)

Bien que cette romance fasse partie de la liste interminable d’infidélités de Juan Carlos, cette fois la situation est très différente: l’affaire est devenue publique et a déclenché un chaos d’accusations croisées à l’intérieur du palais.

Les rois Juan Carlos et Sofía en 2019, lors de l’une de leurs dernières apparitions publiques ensemble (Shutterstock)

Ceux qui la connaissent bien disent que, bien qu’elle n’ait pas oublié les tromperies de son mari, ils ne l’ont jamais vue aussi triste: “Il y a des jours où il lui est difficile de sortir du lit”, ils révèlent de leur cercle intime. A seulement 82 ans, la reine émérite se sent seule comme jamais auparavant et se réfugie dans la Zarzuela avec sa grande confidente de toujours, Irene de Grecia, sa sœur et, aussi, sa grande amie qui était toujours à ses côtés pour la soutenir dans les moments les plus difficiles.

La reine Sofía à son arrivée au Théâtre Royal pour présider les BMW Painting Awards. C’était l’une de ses dernières apparitions officielles et elle a été vue abattue

Bien qu’ils n’aient pas divorcé de Juan Carlos, il a toujours été dit qu’ils étaient séparés depuis de nombreuses années, bien qu’ils aient toujours vécu sous le même toit.

Aujourd’hui Sofia traverse la pire étape de sa vie: loin de son mari, qui a dû s’exiler à Abu Dhabi à la demande de son fils, le roi Felipe, et submergée dans l’amertume que cette déception la laissait qui la laissait si exposée et qu’elle ne semble pas avoir de retour en arrière.

La famille royale d’Espagne dans son intégralité en 2018, lorsque la reine Sofía a eu 80 ans (Shutterstock)

Après que son mari ait dû quitter l’Espagne, quelque chose d’inattendu, elle s’est tue et est réapparue en public à quelques reprises. Bien qu’il n’en ait jamais parlé scandale d’infidélités, de millions de dollars et de comptes en Suisse qui frappe aujourd’hui durement le Palacio de la Zarzuela, Elle a essayé de se montrer détendue et forte, remplissant ses obligations protocolaires à Majorque, Malaga, Ibiza, Albacete et Tolède.

Mais un détail vaut mille mots: elle a ôté sa célèbre bague de fiançailles, qu’elle porte au doigt depuis 1961, dans un message clair et énergique de rupture et d’épuisement.

Reine Sofía à Malaga, où elle s’est occupée du nettoyage de la plage, après ses vacances en solo

En criant «Sofía, prends-la!», Le 13 septembre 1961, le roi Juan Carlos I lui a donné la bague coûteuse composée d’un cerceau en or et de deux rubis ronds, rejoints par un diamant taille baguette. Avec cet acte, ils étaient censés sceller leur amour pour toujours, mais très peu de choses étaient comme la mère du roi Philippe Ier l’imaginait, malgré le fait que le divorce n’a jamais été une option pour ce mariage.

Sofia et ses enfants dans une carte postale de 1968 (Shutterstock)

Sofía Margarita Victoria Federica – tel est son nom complet – est la fille aînée du roi Paul Ier de Grèce et de la reine Federica, et petite-fille du roi Constantin Ier. a toujours eu le titre de Son Altesse Royale la Princesse Sofia de Grèce et du Danemark.

Malgré les infidélités répétées de Juan Carlos, le mariage n’a jamais divorcé (Shutterstock)

Juan Carlos et Sofía se sont mariés très jeunes: elle avait 23 ans et lui 24 ans. Le grand mariage a eu lieu le 14 mai 1962 dans une double cérémonie, catholique et orthodoxe. Ils s’étaient rencontrés à peine un an auparavant, au mariage des ducs de Kent. En 1975, Juan Carlos Borbón est devenu roi d’Espagne et, également, l’un des hommes les plus convoités par les femmes du monde entier, malgré le fait qu’il soit marié. Sofia est passée du statut de princesse à celle de reine consort.

Le mariage royal à Athènes (Shutterstock)

L’un des meilleurs amis de Juan Carlos a révélé que le monarque avait des relations intimes avec plus de 1 500 femmes. Mais ce n’était pas nouveau, puisque plusieurs de ses amours ont été révélées, comme celle qu’il a eue avec Olguina de Robilant, María Gabriela de Saboya, Marta Gayá et Bárbara Rey. Aussi, avec l’actrice italienne Pier Angeli, ex-petite amie de James Dean et la beauté péruvienne couronnée Miss Univers, Gladys Zender.

Et il y a encore beaucoup, beaucoup plus de noms, y compris Lady Di. Cependant, les rumeurs d’infidélités – que la reine était chargée de confirmer même personnellement – n’empêchaient pas les rois de s’unir en public et d’agir naturellement.

Les rois d’Espagne et ceux d’Angleterre ensemble en 1987. Lady Di a également été désignée comme l’une des amantes de Juan Carlos (Shutterstock)

Sa position lui a valu des éloges mais aussi des critiques, car il y a des opinions qui assurent qu’il n’aurait pas dû subir tant d’humiliations tout au long de son mariage; tandis que d’autres voix croient que c’était la meilleure décision pour conserver sa couronne.

Des moments heureux loin (Shutterstock)

Sofía a pris soin de sa famille et a concentré son attention sur l’éducation de ses trois enfants: Infante Elena de Borbón y Grecia, née en 1968; Infanta Cristina, née en 1965, et le prince Felipe venu dans ce monde en 1968. Un autre chapitre concernait les maux de tête que sa fille au milieu lui avait apportés, lorsque le scandale a éclaté à propos de l’affaire Nóos qui impliquait son mari, Iñaki Urdangarín., qui a fini en prison et, pour très peu, elle n’a pas suivi ses traces.

Les rois avec leurs trois enfants en 1968 (Shutterstock)

Avec la reine Letizia, épouse de son fils Felipe, la relation n’a jamais été entièrement cordiale, à tel point que sa belle-fille lui a fait un outrage en public devant ses deux petites-filles, les princesses Leonor et Sofía, ce qui a été enregistré dans une vidéo qui est devenue virale.

Le désaccord entre la reine Letizia et la reine Sofía

Mais le scandale avec Corinna Larsen a mis un avant et un après dans l’histoire de ce mariage. L’ancienne amante a également attaqué Doña Sofía, qu’elle a accusée d’avoir conspiré pour que Juan Carlos abdique le trône en faveur de son fils Felipe. et, en outre, il a assuré que les deux sont indirectement responsables de la gestion financière de Juan Carlos. Elle a même soutenu que la reine avait planifié la chute de son mari avec Mariano Rajoy.

Mariage sur une photo à l’intérieur de la Zarzuela, en 1968 (Shutterstock)

Une grave accusation retombe sur Corinna dans la justice suisse: être restée avec 65 millions de dollars, une somme d’argent qu’elle prétend être un cadeau de Juan Carlos en raison de l’affection qu’il avait pour lui. Cependant, les preuves présentées suggèrent que l’origine de cet argent est les commissions indues pour la construction du train à grande vitesse (AVE) vers La Mecque en Arabie saoudite et qu’elles proviendraient de son ami, le roi Fahd.

La troisième en lice et la femme qui a déclenché le chaos: Corinna Larsen en 2014, l’amante du roi Juan Carlos qui a déclenché le plus grand scandale de la royauté espagnole

Maintenant que Juan Carlos se réfugie en terre arabe, son ex-amant – qui a réussi à le couler aussi profondément qu’il le pouvait – semble avoir pitié de lui et pointe les armes sur la famille royale espagnole qui, à son avis, aurait dû rester unie et soutenue. au monarque: «Envoyer un ancien roi, en mauvaise santé, en exil, en plein COVID, est irresponsable. Toute la famille royale a profité du train de vie que Juan Carlos leur a assuré. Le répudier ainsi est un peu injuste et je pense que c’est un manque de dignité », a-t-elle déclaré avec indignation après que la nouvelle de l’auto-exil à Abu Dhabi ait été connue.

Le roi Juan Carlos et Corinna Larsen ensemble

La crise sanitaire difficile que l’Espagne a traversée en mars, en raison de la pandémie COVID-19, a trouvé Sofía confinée pendant plusieurs mois avec le seul soutien de famille de sa vie: sa sœur cadette. La princesse Irene est affectueusement appelée par le roi Felipe comme “tante Pecu” pour son style particulier pour être née dans une famille royale.

Irene et Sofia ensemble

Irene est bouddhiste, végétalienne, pratique le yoga, est une pianiste experte, Il ne porte pas de talons, il aime porter des tuniques, il ne porte pas de vêtements de marque et il achète dans les foires, porte des jeans; Il vit deux mois par an en Grèce, deux en Inde et, le reste de l’année, il vit avec sa sœur Sofía à Zarzuela. Il n’a jamais été marié et n’a pas d’enfants. Elle fait remonter la charité à la surface, car c’est l’un de ses principaux passe-temps: aider ceux qui en ont le moins. “Je suis une princesse, mais cela ne m’empêche pas de nettoyer une salle de bain”dit-il une fois.

La relation de Sofia avec sa belle-fille, la reine Letizia, n’a jamais été facile (Shutterstock)

Désormais, Irene est le seul soutien inconditionnel de Sofía. Ensemble, ils passent la journée dans la Zarzuela, où ils regardent la télévision, jouent aux cartes, prennent le thé et revivent les souvenirs de leur enfance. Ils ne se séparent que lorsque la reine a un engagement officiel, bien que plusieurs fois Irene l’accompagne.

Le scandale qui a impliqué le mari de l’Infante Cristina, Iñaki Urdangarín – toujours détenu pour l’affaire Nóos – a également affecté la reine, qui craignait que sa fille ne se retrouve en prison.

Sofia est donc arrivée aujourd’hui à l’âge de 82 ans: en attendant que la situation juridique de son mari soit définie en Suisse, qui habite désormais à des milliers de kilomètres de là, à Abu Dabhi, leur nouveau refuge. Il ne reste qu’à Corinna Larsen d’arrêter de la cibler elle et sa famille, mais fondamentalement, Sofía a besoin de trouver une réponse à la question qui la rend aujourd’hui insomnie: Donnerez-vous jamais une autre chance à votre mari?

