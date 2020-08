Des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont confirmé le premier cas de réinfection d’un patient par un coronavirus une deuxième fois, suggérant que l’immunité au virus pourrait être de courte durée. Le patient, un homme de 33 ans, a été testé positif au virus en mars puis à nouveau en août après son retour à Hong Kong après un voyage en Espagne. Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles; le cas de cet homme démontre que la réponse immunitaire, même si elle n’est pas en mesure de conjurer complètement une deuxième infection, peut être suffisamment robuste pour prévenir une maladie moins grave la deuxième fois.

Presque depuis le début de la pandémie, des histoires ont surgi aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud de médecins affirmant que leurs patients avaient de nouveau été testés positifs pour le virus après leur guérison. Ces récits étaient anecdotiques et les cas n’ont jamais été confirmés comme deux infections distinctes; ils pourraient résulter d’une résurgence de l’infection d’origine ou du résultat d’un test défectueux.

Mais ce cas de Hong Kong est différent. C’est le premier cas avéré de réinfection car le séquençage génétique a montré que le patient avait contracté deux souches distinctes du virus, en mars et en août. Des chercheurs de Hong Kong ont déclaré que la souche contractée par le patient pour la deuxième fois avait circulé en Europe en juillet et août.

«La différence ici est que les médecins ont pu séquencer le virus deux fois pour dire qu’il s’agit en fait de deux infections distinctes. Et nous n’avons pas eu cette information », explique le Dr Dara Kass, contributeur médical de Yahoo News. «Nous savons depuis le début qu’il existe plusieurs variétés de coronavirus même en Amérique. Ceux qui venaient de Chine, ceux qui venaient d’Europe – et que les virus mutent généralement et auront une présentation légèrement différente selon l’endroit où vous avez contracté l’infection. «

Mais les experts ont mis en garde de ne pas tirer de conclusions hâtives sur l’étude.

L’histoire continue

«Nous devons mettre cela en contexte», a déclaré le Dr Maria Van Kerkhove, responsable technique de la réponse COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé, à propos de l’étude de Hong Kong lors d’une séance de questions-réponses en direct mercredi.

«Je veux réitérer. C’est un exemple sur 23,5 millions de cas à ce jour. »

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’Organisation mondiale de la santé, s’exprime lors d’un point de presse sur le COVID-19 au siège de l’OMS à Genève le 9 mars 2020 (Photo de FABRICE COFFRINI / . via .)

L’OMS et d’autres soulignent également que ces résultats ne devraient pas être si choquants. Depuis les premiers jours de la pandémie, l’OMS a réitéré que des précautions telles que le port d’un masque et la distanciation sociale devraient toujours être prises par ceux qui se sont remis du virus, et qu ‘«il n’y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont rétablies du COVID-19 et avoir des anticorps sont protégés contre une seconde infection. »

Des études ultérieures ont également démontré que la forme d’immunité véhiculée par les anticorps (protéines qui aident à combattre les infections, véhiculées dans le plasma sanguin) peut être de courte durée. Une étude britannique publiée le 11 juillet, qui n’avait pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, a révélé que les anticorps peuvent commencer à diminuer 20 à 30 jours après l’apparition des symptômes du COVID-19. Et une étude chinoise publiée en juin a révélé que les niveaux d’anticorps chez les patients qui s’étaient rétablis du COVID-19 ont fortement chuté dans les deux à trois mois suivant l’infection.

(Il existe un deuxième niveau de défense immunitaire, sous la forme de globules blancs, qui peut persister plus longtemps. Des recherches sont en cours à ce sujet.)

«Ce que nous avons besoin que les gens comprennent, c’est que cela n’est vraiment surprenant pour personne dans la communauté médicale et ne devrait pas changer du tout la façon dont vous agissez», dit Kass à propos des résultats de l’étude de Hong Kong. «Les masques, la distanciation sociale et le lavage des mains sont toujours la meilleure défense contre tout coronavirus, quelle que soit la souche.»

Kass note que dans la famille des coronavirus, l’immunité est généralement temporaire et qu’il est peu probable que l’immunité à vie soit acquise par une seule infection.

«Pensez à un rhume», dit-elle. «Nous savons que les gens se sont rétablis des virus et les attrapent à nouveau – généralement pas aussi graves, peut-être qu’ils ont une certaine protection contre l’exposition précédente.»

C’était le cas du patient observé dans l’étude de Hong Kong. L’homme de 33 ans présentait des symptômes bénins, notamment une toux, de la fièvre et des maux de gorge pendant plusieurs jours lors de sa première infection, mais il était asymptomatique la deuxième fois qu’il a contracté le virus.

Un technicien de laboratoire trie des échantillons de sang pour l’étude de vaccination COVID-19 dans les centres de recherche d’Amérique à Hollywood, en Floride, le 13 août 2020 (Photo de CHANDAN KHANNA / .)

«Sa réponse immunitaire a empêché la maladie de s’aggraver», a déclaré Akiko Iwasaki, un immunologiste à l’Université de Yale qui n’a pas participé à l’étude au New York Times. « C’est en quelque sorte un exemple classique de la façon dont l’immunité devrait fonctionner. »

« C’est important », a ajouté Kass à propos du fait que le patient de Hong Kong n’avait aucun symptôme la deuxième fois qu’il a été infecté par le virus. «Nous devons nous rappeler que cela peut signifier que l’immunité est incomplète, mais toujours meilleure que de n’avoir jamais été infectée en premier lieu.»

Mais ce scénario peut ne pas être le cas avec toutes les réinfections. Une étude publiée jeudi par des chercheurs de l’Université du Nevada, de la Reno School of Medicine et du Nevada State Public Health Laboratory, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, a identifié le premier cas de réinfection aux États-Unis et dans ce cas, le patient les symptômes de la deuxième infection étaient plus graves que ceux de la première.

Les résultats de ces études informeront probablement sur la manière dont un vaccin contre le coronavirus sera développé et administré. Comme l’immunité peut ne pas durer, plusieurs doses d’un vaccin peuvent être nécessaires pour développer ou maintenir une réponse immunitaire.

La possibilité d’une diminution de l’immunité et le potentiel de réinfection démontrés par l’étude perfore également plus de trous dans la notion d’immunité naturelle des troupeaux comme solution possible à la pandémie.

«Cette réinfection nous montre que ce n’est probablement pas une stratégie viable», dit Kass à propos de l’immunité collective. «En fait, ce n’a probablement jamais été une stratégie viable, car si l’infection naturelle n’est pas de longue date, et surtout s’il existe plusieurs souches du virus qui peuvent vous infecter, alors l’immunité collective, l’immunité naturelle, n’a pas vraiment d’influence tenez-vous debout. »

_____

En savoir plus sur Yahoo News: