« El pacto », la couverture de La Gazzetta dello Sport sur la rencontre entre Andrea Pirlo et Cristiano Ronaldo

Des temps de changement se profilent à la Juventus après l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions aux mains de Lyon. Malgré sa victoire au Scudetto (neuvième d’affilée pour l’institution), le club a décidé de renvoyer Maurizio Sarri et pari sur Andrea Pirlo, qui fera sa première expérience face à une équipe professionnelle.

La Vecchia Signora, avec Andrea Agnelli (président), Pavel Nedved (vice-président) et Fabio Paratici (directeur sportif) à la barre, a opté pour l’ancien milieu de terrain central pour effectuer le renouvellement de l’effectif.

D’après la couverture de La Gazzetta dello Sport, Pirlo et Cristiano Ronaldo ont signé « un pacte » lors de leur premier face à face au centre de formation de la Juventus. Ces derniers jours, ils avaient croisé plusieurs appels téléphoniques, dans lesquels chacun exprimait ses réflexions et comment continuer à tourner la page et partir en quête de vengeance au niveau international et continuer à faire l’histoire à Calcio et essayer d’obtenir un dixième historique titre consécutivement.

Andrea Pirlo a commencé son aventure en tant qu’entraîneur de la Juventus (. / Massimo Pinca)

Le journal rapporte qu’un seul regard suffisait à tous les deux pour sceller un traité non écrit, dans lequel les deux ont promis d’avancer et de se faire confiance aveuglément pour le bien du club. Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés sur aucun campus, ils se tiennent en haute estime.

Le média précité souligne que l’attaquant portugais se sent toujours compétitif, c’est pourquoi il a totalement rejeté le changement d’air et se diriger vers des ligues moins exigeantes mais avec un poids économique, comme celles de la Chine ou des États-Unis. CR7 Il a donné son vote de confiance à Andrea Pirlo, qui a choisi le quintuple Ballon d’Or comme pilier de son nouveau projet.

«Nous avions déjà discuté il y a quelques jours avant de commencer. Hier, nous avons parlé un peu de tout, du présent et du passé. Dans les semaines à venir, nous entrerons plus dans les détails techniques », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse.

Les seuls absents hier étaient les deux blessés: le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt et l’attaquant argentin Paulo Dybala. «Cela n’a jamais été sur le marché. Il est un acteur important et fera partie de ce projet « Pirlo a mis en garde contre La Joya.

Sur l’opportunité de mettre le Cordovan aux côtés de CR7 en attaque, il a commenté: «Les joueurs de qualité peuvent toujours jouer ensemble, tant qu’il y a des sacrifices. Plus il y aura de joueurs de qualité, plus il y aura de chances de gagner, mais toujours au sein d’une structure d’équipe. Le sacrifice et l’envie de travailler pour l’équipe pèseront ».

Andrea Pirlo cherche à construire une équipe autour de Cristiano Ronaldo (. / Massimo Pinca)

En plus du départ du Français Blaise Matuidi à l’Inter Miami de la MLS D’autres sorties sont à prévoir, comme celle de Gonzalo Higuaín. Sur la couverture de La Gazzetta dello Sport, ils mentionnent également que l’accord pour se débarrasser de son dossier est imminent. La première qu’ils envisagent est de vendre Pipita aux États-Unis, même s’il n’est pas exclu qu’ils parviennent à un accord pour mettre fin à son contrat (il expire en juin 2021 et reçoit actuellement environ 7,5 millions d’euros par saison). Un autre qui courrait avec le même sort que l’Argentin serait le milieu de terrain allemand Sami Khedira.

Concernant l’ancien River, le DT a souligné: «J’ai parlé avec lui. C’est une personne que j’admire beaucoup, il a fait un cycle important ici, c’était un grand joueur mais en lui parlant nous avons décidé que les chemins devaient être séparés. C’était un grand champion mais les cycles sont terminés ».

Aux nouveaux visages d’Arthur (Barcelone) et Dejan Kulusevski (ils l’ont acheté à Atalanta mais l’ont donné à Parme pour continuer son évolution), s’ajoutent les demandes du coach. L’une des positions à renforcer est celle de l’avant-centre, pour que le DT ne vive pas la même chose que Sarri avec Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala. Sur la liste de souhaits se distingue l’option d’Edin Dzeko de Rome. Pour le milieu du terrain, deux anciennes connaissances apparaissent comme des options: Arturo Vidal (il a été déclaré consommable dans l’équipe culé) et Paul Pogba (cela semble impossible, puisque son représentant, Mino Raiola, a déclaré qu’il était à l’aise à Manchester United).

