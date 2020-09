New York retarde la rentrée scolaire pour donner plus de temps pour se préparer.Les cours sont reportés d’une semaine, a déclaré De Blasio.Un modèle hybride sera utilisé qui comprend de nombreuses mesures pour éviter la contagion.

La ville de New York a reporté le début du semestre scolaire d’une semaine pour donner aux enseignants plus de temps pour se préparer au retour des élèves dans les salles de classe au milieu de la pandémie de coronavirus, a rapporté le maire Bill de Blasio.

Dans un accord avec les syndicats représentant les enseignants, les employés et les administrateurs, le semestre qui devait commencer le 10 septembre débutera désormais le 16 septembre.

Tous les élèves passeront les premiers jours à suivre des cours à domicile, via ordinateur, avant le début de l’enseignement en face à face pour certains élèves le 21 septembre.

«Il y avait beaucoup en jeu à clarifier, mais je suis heureux d’annoncer que nous sommes parvenus à un accord pour continuer, pour répondre aux véritables préoccupations qui ont été soulevées sur la façon de bien faire les choses, comment les faire de manière sûre et saine, pour s’assurer que les gens sont préparés pour l’année scolaire dans des conditions absolument sans précédent », a déclaré De Blasio.

D’autres mesures de sécurité comprennent un programme de surveillance médicale qui comprend des tests mensuels sur un échantillon d’étudiants et de personnel.

De Blasio a été rejoint lors d’une conférence de presse mardi par des dirigeants syndicaux qui ont déclaré qu’ils pensaient que la municipalité pouvait accueillir en toute sécurité les élèves à l’école, mais qu’ils avaient besoin de plus de temps pour se préparer.

Le président de la Fédération unie des enseignants, Michael Mulgrew, a déclaré que les experts médicaux du syndicat avaient approuvé le plan de réouverture.

« Nous pouvons maintenant dire que le système scolaire public de la ville de New York a les politiques les plus actives et les plus grandes garanties de tout système scolaire en Amérique », a-t-il déclaré.

L’annonce est intervenue après que le maire démocrate eut souligné pendant des mois que le rétablissement de la ville de la pandémie dépendait du retour de 1,1 million d’élèves des écoles publiques dans les salles de classe après que le coronavirus les ait forcés à fermer en mars. .