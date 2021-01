Aujourd’hui dans l’après-midi, les essais commenceront sur les trains de la ligne 1 (Photo: Twitter @ MetroCDMX)

Après presque deux semaines d’inactivité dans le Les lignes 1, 2 et 3 du métro, commenceront aujourd’hui les itinéraires d’essai avec des trains vides entre les stations Observatorio et Pantitlán, sur la ligne rose. Comme annoncé précédemment, ledit itinéraire commencera ses opérations le lundi 25 janvier.

Lors du dernier rapport d’étape sur le rétablissement du système de transport collectif du métro (STCM), sa directrice, Florencia Serranía Soto, a annoncé que À partir de 18 h ce vendredi, le personnel commencera la vérification des systèmes de contrôle et de pilotage automatique.

En conséquence de incendie au poste de contrôle central 1, dans le complexe Delicias del STCM dans le centre historique, les systèmes de surveillance et de communication entre les opérateurs et le personnel au point de contrôle ont entraîné de graves dommages. Compte tenu de cela, il était nécessaire de restaurer les trois éléments qui garantissent la sécurité dans le service, à savoir, Pilote automatique, télémétrie Metro et communication Tetra.

Le système de direction automatique Il s’agit de la communication entre les équipements à bord des trains et les éléments placés le long des circuits sur la voie. Ledit mécanisme il empêche la marche s’il n’y a pas de distance de sécurité de 200 mètres entre deux convois. De même, l’avance n’est autorisée que lorsqu’il y a deux feux rouges devant le train.

Compteur de télémétrie, en attendant, permet surveillance de chacun des trains depuis le poste de contrôle central, ainsi que sa localisation en temps réel. Grâce au système, le personnel peut accéder aux informations stockées dans la boîte noire de chaque unité. Ainsi, des paramètres tels que la vitesse, le mode de conduite, l’état des portes et des entraînements, entre autres, ils peuvent être vérifiés sans qu’il soit nécessaire de les démonter.

Finalement, le système de communication tétra est l’outil qui permet un contact en temps réel entre le personnel du PCC et les conducteurs de chacun des trains. Ensemble, les trois éléments composent le système de sécurité sur le parcours du train, dont la coordination et les derniers ajustements auront lieu tout au long du week-end.

En outre, Serranía Soto a déclaré que, grâce à le travail de 14 000 ouvriers, toutes les stations de la ligne 1 sont dans des conditions optimales pour fournir le service. Ainsi, le personnel a conclu par l’extraction de l’eau et le déshuilage, des tests d’éclairage et de résistance, la mise en service des installations électriques. De même, les tests d’alimentation et de traction ont été satisfaisants.

Sur les pistes, la révision, la réparation, la désinfection et les tests ont été effectués sur les appareils placés en cours de route. En conséquence, le personnel a pu effectuer la rVoyage de terminal en terminal via la dresine, une unité reconnue pour être de couleur orange mais plus petite et avec la capacité de transporter sept personnes, à vérifier l’état des voies et des installations fixes.

En plus de l’annonce des tests, le directeur a également fourni les détails des travaux à l’endroit où l’incendie s’est produit. Là, des tâches telles que la revue du fonctionnement des transformateurs 2, 3 et 4 à l’intérieur du bâtiment endommagé, l’installation d’un poste de contrôle central (PCC) des énergies émergentes à l’extérieur du bâtiment et la réhabilitation du raccordement des transformateurs au PCC ont été finis.

Pendant, la mise en service des systèmes de sécurité et de contrôle de la ligne 1 a progressé de 95%. Au contraire, les travaux qui présentent le moins de progrès sont l’enlèvement des débris et le nettoyage du bâtiment endommagé, car l’avance de 30% a été effectuée comme le permettent les avis d’experts.

Selon les autorités, la prochaine ligne à ouvrir serait 3, une semaine après la première. Enfin, dans deux semaines, la ligne 2 fournira un nouveau service de compte.

