En Pennsylvanie, si vous allez socialiser avec vos amis, ils sont censés porter des masques. C’est la règle, mais Barb Chesnut ne prétend pas la suivre.

«Personne ne va me dire ce que je peux et ne peux pas faire chez moi», a déclaré Chestnut, 60 ans. “Ils ne paient pas mes factures et ils ne me diront pas quoi faire”, a ajouté le résident de Shippensburg.

Alors que les gouverneurs et les maires luttent contre une pandémie incontrôlable, ils ont intensifié l’exigence de masques faciaux et imposé des restrictions sur les petits rassemblements à l’intérieur, crédités de l’accélération de la propagation du coronavirus. Mais bien que ces mesures soient légales, dans la pratique elles ne sont pas exécutoires et les autorités se sont engagées à s’y conformer volontairement.

Chance avec ça.

Alors que beaucoup se conforment sans aucun doute aux conseils de santé publique en réduisant leurs plans de Thanksgiving, en évitant les rassemblements et en portant des masques lorsqu’ils sont avec des personnes qui ne vivent pas sous leur propre toit, il est inévitable qu’une partie de la population continue de socialiser. et ignorez le nouvel état et les restrictions locales.

Les experts préviennent que cela pourrait submerger les hôpitaux déjà surchargés, entraînant une nouvelle augmentation des maladies et des décès pendant les vacances.

«Lorsque cela a commencé au début de mars, nous ne pensions pas à Thanksgiving et à Noël, et nous n’avions pas le nombre de maladies que nous avons. Et c’est pour moi la plus grande préoccupation des semaines à venir », a déclaré le Dr David Rubin, directeur de PolicyLab à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie. Il a ajouté que le risque de rebond de Thanksgiving est “extrêmement élevé”.

“Je pense que vous voyez beaucoup d’opposition ici”, a déclaré Ruben. “Je ne peux pas spéculer sur ce que les gens vont faire, mais je peux dire que tant qu’il n’y a pas d’acceptation collective ici, cela atténue quelque peu l’impact des mêmes mesures.”

Le pays compte en moyenne 172 000 nouveaux cas par jour, soit près du double du nombre fin octobre, selon l’Université Johns Hopkins. Les hospitalisations, les décès et les tests positifs augmentent également fortement à l’approche de Thanksgiving.

En réponse, les élus imposent des restrictions qui, à quelques exceptions près, ne correspondent pas aux ordonnances de verrouillage et aux fermetures d’entreprises plus tôt dans l’année.

L’Utah et le Vermont ont interdit tous les rassemblements sociaux. Il en a été de même pour les gouvernements locaux de Philadelphie et du comté de Dane, dans le Wisconsin. Au Kentucky, pas plus de huit personnes de deux ménages différents peuvent se rencontrer; en Oregon, la réunion est limitée à six. La Californie a imposé un couvre-feu nocturne. De plus en plus d’États exigent l’utilisation de masques, y compris ceux dont les gouverneurs républicains s’y sont opposés depuis longtemps. Les plus hauts responsables de la santé du pays exhortent les Américains à éviter de voyager pour Thanksgiving.

Il est prouvé qu’il y aura moins de voyages.

Tamika Hickson, copropriétaire d’une société de location de fêtes à Philadelphie, a déclaré que Thanksgiving avait déjà échoué avant même que sa ville n’interdise les rassemblements en salle de toute taille.

«Personne ne parle», a déclaré Hickson. «Beaucoup de gens ont perdu des êtres chers, alors ils ne jouent pas avec ça. Et je ne leur en veux pas ».

L’American Automobile Association (AAA) prévoit qu’il y aura au moins 10% de déplacements en moins, ce qui serait la plus forte baisse en un an depuis la Grande Récession de 2008. Mais cela signifie aussi que des dizaines de millions de personnes vont déménager. Sur les réseaux sociaux, les gens publient avec défi leurs projets de Thanksgiving et soutiennent que rien ne les empêchera de voir leur famille et leurs amis.

Les journalistes d’Associated Press Deepti Hajela à New York et Michael Hill à Albany, New York, ont contribué à ce rapport.