A 35 ans, Teófilo Gutiérrez il génère toujours la controverse chaque fois qu’il fait des déclarations. A cette occasion, l’attaquant colombien de 35 ans s’est entretenu avec la deuxième édition du programme ESPN F90 et a surpris en évoquant un possible retour au football argentin. À River, où a-t-il laissé une marque profonde? À Rosario Central, où il est également aimé? Non. Teo ils lui ont posé des questions sur Boca. Et il a répondu avec malice, basé sur ses bonnes relations avec le vice-président Juan Roman Riquelme et l’entraîneur Michelangelo Russo.

«En Argentine, ils m’ont toujours très bien accueilli, en Junior il me reste six mois sur mon contrat, c’est l’équipe de mes amours, dont je suis fan étant enfant, où je suis né et a grandi. Je me dois aux gens, à mon équipe et à ma famille, je suis très heureux ici, heureux, mais c’est le football et il faut comprendre la situation et les moments », a-t-il préfacé.

«Cela me surprend que River traverse cette situation; C’est du football, tout peut arriver, c’étaient des erreurs spécifiques, où le rival l’a surpris, il reste 90 minutes de plus et s’ils laissent une chance à River … », il a analysé le coup que le Millionnaire a reçu contre Palmeiras lors du match aller de la Coupe Libertadores.

L’interview a fait monter la température lorsque le pilote Sebastián Vignolo lui a demandé “si vous jouiez en Argentine, joueriez-vous dans une équipe?”. Là, Tim répondit avec un rire étouffé et un silence. Plus tard, il a ajouté: “Je suis passé par de grandes institutions, Racing, River, Rosario Central, où j’ai eu des étapes importantes, j’ai remporté de nombreux trophées, mais le plus important est que j’apprécie avec mes pieds et pense avec ma tête.”

«Et si Roman vous appelle?» Insista le journaliste. «La première fois que Roman m’a appelé, nous avons parlé de football, de son équipe et c’était sympa. On parle toujours de football, il a tracé un chemin en Argentine et plus encore dans son équipe. Il est très aimé des gens, nous sommes nombreux à aimer le football de Riquelme, mais nous n’avons pas abordé cette question », a-t-il déclaré.

Mais il a provoqué la surprise avec une révélation: «Avec Miguel, qui a été l’un de mes meilleurs entraîneurs que j’ai eu (à Millonarios), nous nous sommes fâchés avec le 9. ‘Miguel, avez-vous besoin d’un 9? Je suis attentif, lui dis-je. Rire et baiser. Je suis drôle. C’est un entraîneur très froid et calme, il donne beaucoup de confiance au joueur, Boca joue très bien ».

Cela signifie-t-il que vous avez ouvert la porte à Xeneize? Au bruit de ses paroles, il recula. «Je suis fan de River, j’aime River, les gens ont une affection particulière pour moi. Et en ce moment Boca joue très bien pour chercher un 9, il en a de très bons comme Carlitos, Wanchope (Ábila); Main dans la main avec Russo et Román, ils ont constitué une bonne équipe », a-t-il assuré.

De là, il est sorti de plusieurs carrefours avec un dribble efficace. Quand ils lui ont demandé qui était le meilleur DT, si Russo ou Gallardo, il a précisé: “Il est facile de jouer avec l’un ou l’autre des deux.” En parlant d’un référent, il a pointé du doigt Enzo Francescoli. Et il a avoué que dans son club actuel, Junior, “j’ai un patron, Amaranto Perea, en tant qu’entraîneur, on se dispute toujours”, faisant allusion à l’ancien défenseur de Boca de Bianchi.

«Les équipes de Russo jouent bien au ballon, Miguel’s Mouth semble avoir perdu des matchs, mais le travail de la semaine sort et ils marquent un but. Si Roman m’appelle, nous pouvons jouer à un jeu ou manger un barbecue. C’est un grand footballeur argentin », a-t-il écarté dans l’épilogue de l’interview, dans laquelle il a salué la famille de Diego Maradona. Était-ce juste un flirt médiatique? Ou si Boca faisait effectivement sonner son téléphone, écouterait-il l’offre?

