Il Barcelone C’est un club plein de chiffres. Ses équipes masculines et féminines sont composées de footballeurs du plus haut niveau. Celui qui dirige cette équipe exceptionnelle dans la branche féminine est Jennifer Hermoso, l’un des joueurs les plus talentueux d’Espagne et un buteur implacable qui a apporté de nombreuses joies à l’équipe catalane.

Bien que le football féminin ait ses propres idoles et personnages, les comparaisons avec l’homme continuent d’être récurrentes. C’est pourquoi Jenni a été forcée à plusieurs reprises de réfléchir à ses homologues masculins et, en particulier, à Lionel Messi, qui comme elle est celui qui porte la cassette du capitaine.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà échangé des messages WhatsApp avec la star de Rosario, l’attaquant a répondu: “Jamais. Je doute qu’il ait mon numéro de téléphone ou qu’il le demandera un jour “. En dialogue avec le site d’information El Periódico de España, le joueur a souligné qu’il Gerard pique celui qui leur a dit à plusieurs reprises: «Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez nous le demander».

En parlant des différences qu’il a avec Messi, Hermoso a été clair: «Sauf pour la force, en rien d’autre. Bien que la vitesse lorsque vous effectuez un contrôle dépend de la puissance des jambes, mentalement il y a des joueurs qui surpassent les joueurs de première classe. Et nous avançons. En pré-saison, nous nous sommes entraînés avec des équipes masculines: les années précédentes, ils nous ont battus, cet été nous n’avons pas perdu un seul match ».

Fan de Fernando Redondo, Zinedine Zidane et Santiago Solari, mais surtout de l’ancien footballeur de l’Atlético Madrid Marine (Ana Belén Fernández Navarrete), la joueuse barcelonaise a évoqué les défis actuels du football féminin et les tabous qui persistent encore chez les hommes: «Nous voulons toucher plus de monde. Il leur suffit d’être sur le terrain et de jouer. Et dans son cas, je suppose, les représailles pour avoir parlé de sa sexualité sont plus graves. Nous, l’argent, ne jouons pas beaucoup … “.

Enfin, la buteuse historique de la Barcelone féminine et récente pré-candidate au prix Le meilleur de la FIFA a déclaré que l’un de ses rêves serait d’élever un Ligue des champions et a souligné la marque qu’il veut laisser sur le sport: «Bien que, être un miroir pour les filles qui viennent derrière C’est incroyable, comme voir grandir le football féminin ».

