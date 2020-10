Présidence intérimaire du Venezuela

Tomás Guanipa, l’ambassadeur en Colombie du président par intérim autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, s’est prononcé contre la déclaration du maire de Bogotá sur les Vénézuéliens qui a suscité la controverse, alors qu’il était accusé de stigmatiser cette population.

Dans un tweet, Guanipa a écrit: «concernant les déclarations de la mairesse Claudia López, je souhaite partager avec vous une vidéo qui exprime clairement notre position sur cet acte de xénophobie manifeste contre nos concitoyens. Si vous êtes d’accord, je vous invite à le partager avec un rt »et il a ajouté une interview qui a été faite au directeur de Migration Colombie, Juan Francisco Espinosa Palacios, dans laquelle il parle de chiffres concernant les crimes commis par les Vénézuéliens.

Dans la vidéo, Espinosa explique que sur 100% des vols en Colombie, seuls 4% sont commis par des étrangers. “Ces quatre pour cent ne peuvent expliquer les 96% restants commis par les Colombiens”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que seulement 0,08% des personnes privées de liberté sont des Vénézuéliens.

Il indique également qu’en 2019, 11000 Vénézuéliens ont été capturés, ce qui correspond à 0,62% et que la migration vénézuélienne n’est pas responsable de la criminalité dans le pays. “La population migrante, ni vénézuélienne ni originaire d’un autre pays, est coupable de crime en Colombie»Conclut Espinosa Palacios dans la vidéo partagée par l’ambassadeur.

Dans la vidéo, Guanipa s’adresse directement à López: «Madame la maire, nous sommes d’accord pour que tout le poids de la loi soit appliqué aux 0,62% de Vénézuéliens qui violent les lois colombiennes, et nous vous invitons à travailler ensemble et à trouver ainsi des solutions qui contribuent à la croissance de Bogotá et de la Colombie. ” et a lancé un appel pour renforcer les liens de fraternité entre les deux pays.

De même, dans une série de tweets, Tomás Guanipa a déclaré que les Vénézuéliens étaient venus dans le pays pour fuir “une gigantesque crise humanitaire” et que des millions de personnes se levaient pour travailler honnêtement et ont demandé à créer des ponts qui contribuent à la croissance de Bogotá et du pays. . «Nous, les Vénézuéliens, ne voulons plus de discours blessants. Unissons-nous davantage! », A-t-il écrit.

La phrase du maire a généré un rejet massif sur les réseaux sociaux où ils lui ont rappelé qu’elle avait même appelé les vénézuéliens “ panas ”. En outre, dans son discours lorsqu’il a remporté le poste de maire de la capitale, il a déclaré qu’il mettrait fin à la xénophobie, entre autres formes de discrimination dans la ville. Cependant, des messages de soutien ont également été générés et la tendance «Venecos» a été créée sur Twitter.

Face à la situation, le président s’est exprimé sur ce réseau social et a déclaré que la loi qui prévoit l’expulsion de ceux qui commettent des crimes “Ce n’est pas xénophobe, c’est logique” et que demander sa mise en œuvre ne l’est pas. “C’est en utilisant des outils juridiques que nous devons garantir la sécurité, la coexistence et la justice à tous”, a-t-il conclu.

Selon ‘Barometer of Xenophobia’, la plateforme qui analyse le comportement sur les réseaux sociaux de la population migrante en Colombie, Les conversations haineuses contre les Vénézuéliens ont augmenté de 83% dans le pays et de 918% à Bogotá après les déclarations du maire.

De plus, selon le portail, 43% des publications associaient cette population aux mots «crimes», «vols» ou criminels.