Un homme observe les maisons détruites et les débris laissés par le passage de l’ouragan Iota, sur l’île de Providencia, archipel de San Andrés (Colombie). . / Mauricio Dueñas Castañeda / Archives

Les travaux de récupération de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina après le passage des ouragans Eta et Iota, en novembre dernier, continuent d’avancer et ils apporteront un peu plus de développement technologique aux îles. C’est du moins ce que la directrice des affaires publiques, de la réglementation et des grossistes de Telefónica Colombie, Natalia Guerra, a assuré à ..

Selon l’exécutif, au moins San Andrés commencera 2021 avec une meilleure qualité de sa connexion téléphonique grâce à l’installation de 14 nouvelles stations 4G qui viennent remplacer un peu plus de 60% de la technologie 2G qui fonctionnait sur l’île jusqu’au passage des catastrophes naturelles.

La réintégration du service de connectivité a été l’une des priorités de l’archipel, compte tenu du fait que Des ouragans ont détruit 10 des 25 antennes de cellules Movistar à San Andrés et quatre des cinq qui opéraient à Providencia, une île qui a également été pratiquement coupée du reste du monde pendant une période de 14 heures.

D’où la nécessité d’une mise à jour technologique qui signifiait le conglomérat espagnol un investissement de 5 000 millions de pesos et un effort physique important, car en raison des vents forts, plusieurs éléments des stations de base, nécessaires à la construction des nouvelles lignes, ont été déplacés de plus de 2 km de l’endroit où ils étaient installés.

Pour mieux connecter l’île, a ajouté Guerra, la société espagnole doublé la capacité d’interconnexion du câble sous-marin avec le continent, passant de 7STM1 à 16STM1 dans la mesure de transmission; l’expansion du réseau de fibre optique qui améliore la vitesse et la qualité de la transmission; et la livraison de téléphones portables et de cartes SIM gratuitement à la fois à la population des îles et à l’Unité nationale de gestion des risques de catastrophe.

Mais les travaux de connectivité ne sont pas la seule avancée attendue dans l’archipel dans un futur proche. Quelque chose de similaire se produit avec la réactivation du tourisme dans les îles, pour lequel le Fonds national du tourisme de Colombie, Fontur, investit déjà près de 20 000 millions de pesos dans la promotion dans les médias de masse, les travaux de reconstruction et les processus de formalisation.

Comme l’explique Raquel Garavito, présidente de ladite entité à la publication économique Portafolio, il s’agit, entre autres, les quais touristiques d’El Cove et de Los Lancheros à San Andrés, qui n’a eu aucune défaillance structurelle; ainsi que des travaux sur la mise en œuvre de protocoles de biosécurité dans les auberges indigènes de la même île.

En outre, a-t-il déclaré, des progrès sont en cours dans la construction d’infrastructures touristiques aux normes compétitives à Providencia, où il existe 173 prestataires de ce type, certains en cours de formalisation et d’obtention du Registre National du Tourisme RNT.

Concernant lesdits entrepreneurs du tourisme, le responsable a commenté que «5 pour cent d’entre eux dans un faible niveau d’affectation, 31 pour cent dans le milieu, des dégâts élevés dans 22 pour cent et, les 10 pour cent restants qui nécessitent une reconstruction totale». Cette tâche unique, a-t-il dit, nécessitera au moins 15 000 millions de pesos dans un premier temps, bien que l’investissement devrait être plus important.

“J’aspire que les premiers touristes que nous puissions emmener à Pâques, et c’est ce que nous visons”, a conclu la responsable lors de son entretien avec le journal colombien. Cependant, il convient de rappeler que le secrétaire au Tourisme de l’archipel, Sebastián Ospina, a assuré au milieu de ce mois que le rétablissement des deux îles peut prendre «un an et demi ou deux ans de plus ou moins».

La reprise de ce secteur est vitale pour le seul département insulaire de Colombie, car comme l’a expliqué le responsable au journal El País de Cali, la région dépend 97,4 pour cent de cet article. Il convient de rappeler que seul San Andrés a accueilli 23 000 touristes en novembre et 15 000 jusqu’à la mi-décembre, selon les chiffres officiels.

