Le Mouvement fédéral d’engagement, une ligne interne de la Société rurale argentine (SRA), a mené une enquête sur quatorze districts de l’entité dans les 23 provinces argentines. Là, l’objectif des équipes techniques présentes Nicolas Pino, candidat à la présidence du Rural, devait avoir un diagnostic de la situation productive et de l’état d’esprit des producteurs dans la dernière partie de 2020.

À cet égard, Pino a souligné que parmi les principales revendications du secteur agricole figurent “Le manque d’infrastructures routières et de connectivité rurale et de financement bancaire adéquat, et la multiplicité des taux de change qui ont compliqué la vente et l’achat dans le secteur agricole”.

Parallèlement, l’enquête a révélé que l’aspect le plus positif de l’année a été la reprise des prix agricoles et du bétail, et une forte augmentation des opérations commerciales à travers différentes plateformes financières, entre autres particularités.

Concernant les mois à venir, les répondants se sont montrés optimistes sur la base de la reprise des prix, en plus de la normalisation du commerce intérieur et mondial. «Au-delà des complications que l’année a apportées, nous nous sentons privilégiés car nous étions l’un des rares secteurs à pouvoir travailler. Nous espérons que 2021 commencera par une décision de l’actuel conseil d’administration de la SRA de fixer une date pour l’assemblée de septembre reportée pour l’élection de nouvelles autorités », a déclaré Pino.

«On peut en conclure que ce fut une année très différente sur plusieurs aspects où nous avons dû travailler dans des conditions auxquelles nous n’aurions jamais pensé, mais en réaffirmant la valeur stratégique de la production alimentaire», a ajouté Pino après avoir coordonné l’enquête menée auprès des candidats aux postes de réalisateurs et de producteurs. de toutes les régions productives où l’entité ruralista est présente.

Là, ils ont cherché à savoir dans quelles circonstances et dans quelles limites il était possible de travailler dans le cadre de la pandémie, qui a imposé des changements dans les tâches rurales et la commercialisation des matières premières et des approvisionnements, qui se maintiendront dans le temps. Pour les dirigeants du mouvement fédéral d’engagement, un exemple clair de tout cela est le bétail, où les enchères virtuelles ont été consolidées comme un outil dans tout le pays.

L’enquête dans les districts centraux du pays a montré que les producteurs ont commencé l’année “dans les délais”, au-delà du changement des règles du jeu imposé par un nouveau gouvernement. Mais en mars, tout a commencé à changer et l’incertitude et les risques de travailler dans le contexte d’une urgence sanitaire les ont obligés à s’habituer à gérer de nombreuses tâches à distance.

Région par région

Bien qu’il ait été vérifié que la clôture de la saison agricole 2019/2020 et le début de cette belle saison “augurent de bons résultats”, sauf dans les endroits où l’impact de la sécheresse a été constaté, l’enquête a déterminé que le panorama dans les productions Le régional s’avère très différent et conditionné tout au long de l’année pour diverses raisons.

Dans la chaîne de montagnes et Patagonie l’hiver s’est avéré très rude et a laissé des pertes importantes, principalement chez les bovins et les ovins, en même temps qu’un effondrement historique du prix de la laine. En outre, la production de fruits a souffert du ralentissement économique et les bas prix du bétail au début de la récolte ont été inversés et ils ont réussi à ce que des liens tels que l’engraissement, aient de bonnes relations de vente.

En ce qui concerne la région de Côte et nord de l’Argentine, la sécheresse a durement touché différentes cultures telles que la yerba mate, le thé, le tabac, les agrumes, l’horticulture et la sylviculture. Misiones a souffert de la pire sécheresse des 50 dernières années et dans d’autres provinces telles que Chaco et Formosa, les vents forts ajoutés à la descente prononcée des rivières ont généré un environnement sec inconnu qui a contribué au phénomène douloureux des incendies, qui s’est également produit à Corrientes. . Tout cela s’ajoute à une forte pression fiscale et à la baisse de rentabilité, laissant de nombreux producteurs dans une situation complexe.

Dans la laiterie, malgré l’augmentation de la production laitière, le placement du surplus n’a pas été rentable pour le producteur ni pour les industries laitières, car «la stagnation des prix à la production a enfreint la règle du trois pour un dans le rapport télécabine / producteur. ».

Enfin, dans la province de Cordoue la sécheresse de l’hiver dernier a dépassé le record de 2009, provoquant des incendies dans différentes régions. La récolte de pois et de pois chiches a eu des rendements bien inférieurs aux attentes avec 30% de moins que la moyenne historique. Les cultures d’arachide, de soja et de sorgho avancent normalement dans leur stade de semis, après des rendements stables la saison précédente.

