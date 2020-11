Francfort, Allemagne, 26 octobre 2020 REUTERS / Kai Pfaffenbach

Par Mark John

LONDRES, 2 novembre (.) – La pandémie mettant de côté toute intention d’austérité possible, les États européens se sont empressés de sortir leurs économies de la récession et de retrouver un certain semblant de normalité.

Si le volume d’argent mis à cette fin s’élève à des milliards d’euros, la somme des chiffres masque les profondes différences entre le montant et le type d’aide que chaque nation offre.

Les pays riches du nord de l’Europe soutiennent des parties essentielles de leur économie avec des liquidités qui n’auront pas à être remboursées, tandis que leurs voisins du sud plus pauvres recourent à des allégements à court terme sous forme de prêts et d’allégements fiscaux temporaires.

L’objectif du fonds de relance de l’Union européenne de 750 milliards d’euros est d’aplanir ces différences et de garantir que l’écart de richesse ne se creuse pas. Mais cet argent ne sera disponible qu’à partir de l’année prochaine, et même alors seulement progressivement.

Pendant ce temps, les différences entre les pays sont évidentes.

Bruegel, un groupe d’experts basé à Bruxelles, estime que le montant total des aides non remboursables que l’Allemagne a pu offrir à ses entreprises et à ses citoyens est de 8,3% de son produit intérieur brut, non loin de 9,1% des États-Unis.

Cela comprend 100 milliards d’euros pour recapitaliser et racheter des participations dans les entreprises touchées par le coronavirus, 23,5 milliards d’euros d’allocations salariales pour ceux qui travaillent de courtes heures et 18 milliards d’euros de subventions directes aux petites entreprises les plus nécessiteuses.

Cela contraste avec les éléments beaucoup moins généreux offerts dans les économies qui étaient au centre de la crise de la dette souveraine de 2009: l’aide directe du Portugal ne représente que 2,5% du PIB, 3,1% de la Grèce %, ceux de l’Espagne 3,7% et ceux de l’Italie 3,4%.

Rome a proposé un énorme moratoire sur plus de 220 milliards d’euros de prêts et d’hypothèques pour les petites entreprises, mais dans l’état actuel des choses, à la fin du mois de janvier, elles devront reprendre là où elles s’étaient arrêtées avec des prêts aussi importants qu’avant.

Madrid est confrontée à un dilemme similaire. Le gouvernement espagnol a soutenu 140 000 millions d’euros de prêts aux entreprises et les banques ont négocié des délais de grâce dans les conditions de paiement. Mais à mesure que ces délais de grâce commencent à s’épuiser, l’inquiétude concernant une vague de faillites augmente, car l’Espagne cherche à offrir plus d’aide.

Ainsi, l’annonce de vendredi d’un rebond beaucoup plus fort que prévu de l’économie de la zone euro au troisième trimestre ne raconte que la moitié de l’histoire: les données reflètent un scénario menant à la deuxième vague d’infections d’octobre. et les économies les plus pauvres bénéficiant toujours des aides d’État.

L’activité étant affectée par l’imposition de nouvelles restrictions, le pire pourrait être à venir.

(Édité en espagnol par Darío Fernández et Javier Leira)