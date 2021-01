La monnaie chinoise a atteint mardi son plus haut niveau face au dollar depuis plus de deux ans, dopée par les perspectives de croissance en Chine alors que l’économie mondiale reste profondément affectée par l’épidémie.

Le yuan n’est pas entièrement convertible et la banque centrale du pays établit une fluctuation maximale de 2% dans un sens ou dans l’autre.

Mardi matin, heure de Pékin, la devise s’échangeait à 6,4381 yuans pour un dollar, 0,34% de plus que la veille.

Il s’agit de son niveau le plus élevé depuis juin 2018, juste avant le début des mesures commerciales punitives américaines contre la Chine.

L’administration Trump, qui avait accusé la Chine de sous-évaluer sa monnaie pour ses avantages commerciaux, a finalement retiré le pays de sa liste noire des États manipulateurs il y a à peine un an, juste avant la signature d’une trêve commerciale bilatérale.

“L’appréciation du yuan reflète la résistance de l’économie chinoise à la pandémie mais aussi à la guerre commerciale avec les Etats-Unis”, a déclaré à l’. Rajiv Biswas, analyste chez IHS Markit.

La hausse de la devise chinoise est également due à la dépréciation générale du dollar par rapport à d’autres devises comme l’euro et le yen, selon Biswas.

La Chine a été le premier pays touché par le nouveau coronavirus fin 2019 et c’est aussi le premier pays à reprendre son activité grâce à des contrôles stricts des mouvements, l’utilisation généralisée du masque, les mesures de confinement et le suivi du téléphone mobile .

En conséquence, le géant asiatique “continuera fondamentalement d’être la locomotive de la reprise mondiale cette année”, tandis que les grandes économies majeures, dont les États-Unis, continuent d’être touchées par le virus, selon l’analyste de la Mizuho Bank, Ken Cheung.

La Chine, qui a largement réussi à maîtriser l’épidémie sur son territoire, devrait être l’un des rares pays à annoncer, mi-janvier, une croissance positive en 2020. Et le marché est “convaincu” qu’il restera “exceptionnel” grâce à début 2021, selon Cheung.

– “Avec de bons yeux” –

L’administration Trump, qui blâme la Chine pour l’énorme déficit commercial américain, a lancé une guerre tarifaire avec Pékin en 2018.

La confrontation a conduit à l’imposition de droits de douane sur de nombreux types de biens et a déstabilisé l’économie mondiale.

Du fait de ces tensions, les échanges entre les deux puissances ont été réduits et l’appréciation du yuan par rapport au dollar illustre ce phénomène, selon Stephen Innes, analyste chez Axi.

Cependant, l’excédent commercial de la Chine avec les États-Unis a battu tous les records en novembre (+ 52% sur un an), avec une forte demande de matériel médical de fabrication chinoise, en particulier de masques.

Les exportations sont l’un des piliers de l’économie chinoise, mais un yuan plus fort a pour effet d’augmenter les prix en dollars des produits chinois, tandis que les produits américains deviennent plus compétitifs sur le marché chinois.

Dans le même temps, les secteurs manufacturiers à faible valeur ajoutée de la Chine, tels que l’habillement, font face à une concurrence de plus en plus féroce de la part de pays comme le Vietnam et le Cambodge, note Biswas.

Par conséquent, dans un contexte international “de plus en plus hostile” et dans un climat économique incertain, Pékin doit désormais recentrer son économie sur la demande intérieure et voit un yuan fort “favorablement”, estime Innes.

