Bangui, 27 décembre . .- Les collèges électoraux ont ouvert leurs portes ce dimanche en République centrafricaine (RCA) dans le but qu’un peu plus de 1,8 million d’électeurs élisent un nouveau président et 140 députés, dans une situation de la violence causée par les attaques armées et l’avancée des groupes rebelles vers la capitale.

De longues files de personnes s’entassaient déjà dans plusieurs centres de vote à Bangui peu après 06h00 heure locale (05h00 GMT), bien que certains aient retardé leur ouverture en raison du manque de matériel électoral, selon l’. à propos de la sol.

La Russie – qui forme l’armée centrafricaine – et le Rwanda – qui fournit des troupes à la MINUSCA – ont envoyé des centaines de soldats supplémentaires ces derniers jours pour garder les centres électoraux et garantir le calme des élections.

La mission de l’ONU au Soudan du Sud (MINUSS) s’est jointe à cet effort avec 300 autres soldats de la paix rwandais, qui ont débarqué la veille de Noël dans cette ancienne colonie française, dominée depuis 2013 par des milices rebelles qui contrôlent les deux tiers du pays.

Parmi les seize candidats en lice sont le président sortant et grand favori, Faustin Archange Touadéra -au pouvoir depuis 2016-, et le principal chef de l’opposition, Anicet Georges Dologuelé, de l’Union pour le renouveau centrafricain (URCA) et qui compte avec le soutien de l’ancien président François Bozizé.

CASQUES BLEUS ET CIVILS MORTS

Depuis le 3 décembre dernier, la Cour constitutionnelle du pays a annulé la candidature de Bozizé, accusé de crimes contre l’humanité, les groupes armés liés ont rejeté ces élections et intensifié leurs attaques armées.

Le 25, trois Casques bleus burundais ont été tués et deux autres blessés dans deux attaques à Dekoa (préfecture centrale de Kemo) et Bakuma (appartenant à la préfecture sud de Mbomou) quelques heures après une nouvelle formation de divers groupes. rebelles, la Coalition des patriotes pour le changement (PCC), a annoncé qu’elle suspendait un cessez-le-feu convenu unilatéralement.

La semaine dernière, le PCC avait déjà lancé une offensive militaire et menacé de marcher sur la capitale Bangui dans ce que le gouvernement de la RCA a qualifié de tentative de «coup d’État» menée par Bozizé, une accusation qu’il nie.

Et le 22, des groupes rebelles ont pris la ville de Bambari, la quatrième plus grande du pays et située à 380 kilomètres au nord-est de Bangui, jusqu’à ce qu’elle soit «libérée» un jour plus tard par la MINUSCA et les forces de l’armée nationale.

Ces dernières semaines, plus de 55000 personnes ont fui leurs maisons par crainte d’une nouvelle spirale de violence, selon l’ONU, et au moins cinq civils ont été tués selon Human Rights Watch (HRW), qui accuse la coalition PCC. des «crimes de guerre».