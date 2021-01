Un couple marche dans une rue du centre historique de Prague.. / EPA / MARTIN DIVISEK

Prague, 7 janvier . .- Le gouvernement tchèque a prolongé la fermeture des bars et des magasins et des restrictions à la mobilité aujourd’hui jusqu’au 22 janvier, date à laquelle le pays a enregistré 17668 infections par covid-19 au cours des dernières 24 heures, un nouveau record depuis le début de la pandémie.

Le ministre de la Santé, Jan Blatný, a annoncé lors d’une conférence de presse la prolongation de la garde, qui devait initialement durer jusqu’à ce dimanche, après une réunion du Conseil des ministres.

La République tchèque, l’un des pays européens ayant les taux d’infection les plus élevés lors de la deuxième vague de la pandémie, a autorisé la réactivation des cours en présentiel à la mi-novembre et le 3 décembre, les magasins, bars, restaurants et lieux ont été rouverts les loisirs, mais avec des mesures d’hygiène strictes, et les restrictions de mouvement ont été abrogées.

Face à l’augmentation des cas, le gouvernement a été contraint le 14 décembre de décréter un nouveau couvre-feu, des restrictions à la circulation des citoyens, la fermeture des commerces non essentiels, des établissements de gastronomie et le retour à l’enseignement à distance.

Ce nouveau confinement, initialement prévu jusqu’au 10 janvier, a maintenant été prolongé de deux semaines supplémentaires, jusqu’au 22 janvier.

Le pays a actuellement le quatrième taux le plus élevé d’infections accumulées dans l’Union européenne au cours des deux dernières semaines pour 100 000 habitants, après la Lituanie, la Slovénie et les Pays-Bas.

Il y a un total de 7 143 personnes hospitalisées, 5,38% des positifs actifs, et parmi eux 1 061 sont dans un état grave.

Le Premier ministre, le populiste libéral Andrej Babis, a présenté cette semaine le plan national de vaccination contre le covid, qui débutera pour l’ensemble de la population le 1er février.