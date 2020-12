La Réserve fédérale américaine rendra ses prévisions sur l’économie du pays mercredi, deux jours après les premières vaccinations contre le coronavirus aux États-Unis (USA), et pourrait agir sur le marché obligatoire pour éviter une hausse des taux à long terme.

Miami World / diariolasamericas

Mardi et mercredi, lors de sa dernière réunion en 2020, la Fed (Banque centrale) pourrait à nouveau prendre des mesures de sauvetage.

«À un moment où la dynamique économique est en baisse et les cas de COVID sont à la hausse, nous pensons que les décideurs politiques renforceront le pont qui soutient l’économie jusqu’à ce que les vaccins soient largement disponibles», a déclaré Kathy Bostjancic, Oxford Economics, dans une note.

Les vaccins nous permettent de voir la lumière au bout du tunnel, mais il faudra des mois pour obtenir l’immunité du troupeau, et l’hiver boréal est très prédit.

Les cas de COVID-19 atteignent des niveaux records jour après jour aux États-Unis, le pays avec le plus de décès dus à la pandémie, et l’aide financière nécessaire pour les maisons et les entreprises est retardée, avec le Congrès sans accord entre républicains et démocrates, depuis il y a des mois.

Soutien monétaire

Kathy Bostjancic espère que la Fed conservera les bons du Trésor plus longtemps, afin de maintenir les taux bas. Il s’agit d’une action complémentaire qui permet une action à plus long terme que la baisse des taux de référence à laquelle la Fed a eu recours en mars lorsque la pandémie a éclaté.

Depuis, les taux ont été maintenus entre 0 et 0,25% par an, et cela les maintiendra aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire, peut-être pendant des années.

Ces taux servent de référence aux taux que les banques proposent à leurs clients, et les abaisser est un moyen de stimuler la consommation.

“Le principal objectif de la Fed, je pense, sera de s’assurer que les marchés comprennent qu’ils ne veulent pas que le marché obligatoire fasse grimper les taux d’intérêt à long terme”, a déclaré David Wessel, économiste à la Brookings Institution.

Lors de sa dernière réunion de politique monétaire, la Fed a déclaré son intention d’augmenter ses achats de bons du Trésor et de produits financiers liés aux prêts hypothécaires.

Une semaine après la BCE

Pour Karl Haeling, analyste chez LBBW, la réunion de la Fed devrait “rappeler aux investisseurs (que) la Fed et les autres grandes banques centrales” ont le dos “pour donner plus de soutien si nécessaire.”

Il y a une semaine, la Banque centrale européenne (BCE) a renforcé son soutien à la zone euro, en renforçant son programme d’achat de dette publique et privée.

La réunion de la Fed aura lieu lorsque 19 millions d’Américains perdront leur emploi et, dans certains cas, tous leurs revenus et vivront de l’aide publique et des allocations chômage. Mais tout cela pourrait expirer après Noël, car de nombreuses mesures de soutien expirent le 26 décembre.

Le président élu Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a insisté sur l’urgence d’un nouveau plan d’aide, qui sera une priorité pour sa future secrétaire au Trésor, Janet Yellen, ancienne présidente de la Fed.

Le premier plan a totalisé 2,7 billions de dollars.