Mauricio Dayub a rappelé une anecdote amusante avec Diego Maradona (Vidéo: “La Noche de Mirtha”, ElTrece)

“J’ai joué avec lui la nuit du vase, c’était un match difficile“, m’a dit Mauricio Dayub quand ils l’ont interrogé sur la réunion de solidarité au cours de laquelle il avait partagé la chemise avec Diego Maradona de retour en 96. L’acteur était ce samedi en invité à La Mesa de Mirtha, d’El Trece. Et il n’a pas pu éviter de se référer à son anecdote avec la star, qu’il a rencontrée le jour même de leur descente dans la maison de Guillermo Cóppola, son manager à l’époque, donnant naissance à la cause la plus résonnante des années 90.

Quelle a été votre expérience avec les Dix? «Nous étions allés jouer un match bénéfice à Laferrere et, théoriquement, il ne venait pas. En réalité, J’allais juste faire une apparition, parce que j’étais blessé. Et à un moment donné, alors que nous nous retrouvions au Vilas Racket, ils ont prévenu que Diego arrivait et que sur la 202 et je ne sais pas quel carrefour nous rejoignait, nous avons donc tous dû l’attendre avec une balise là-bas », a commencé Mauricio.

Et il a poursuivi: «Une arrivée spectaculaire a été organisée, car le ballon a été lancé à l’endroit et il n’était pas possible d’entrer. Ils nous ont tous mis dans un vestiaire. Et je n’ai jamais vu une personne avec autant de force, avec autant de polenta. Elle a enlevé tous ses vêtements, a ouvert la douche pendant que nous étions tous assis. Il y avait de grands acteurs et de grands joueurs là-bas. Mais je les ai vus petits. Oui Pendant qu’il se douchait, je ne sais pas comment, une whiskola lui vint à la main. Je ne sais pas qui l’a servi!».

Dayub a déclaré que Maradona avait profité de ce moment pour reprocher à certains chiffres les commentaires qu’ils avaient tenus dans différents articles journalistiques. “Ce que j’ai vu, c’est qu’il s’est cogné la poitrine. Et il disait: «Quelle force!“Je l’avais là-bas et je pouvais voir les jambes d’un footballeur”, se souvient-il. Et elle a dit que, après, Diego est sorti tout mouillé et a ouvert un sac.

Dayub a joué avec Maradona dans un match bénéfice (Photo: AP)

«Il a mis une chemise rouge sur le côté, a commencé à regarder et à jeter: rouge, rouge, rouge …», a-t-il dit en faisant le geste qu’il jetait les chemises de cette couleur. Et il a poursuivi: «Puis elle a sorti le bleu et l’a mis sur sa jupe. Et il a commencé à regarder, à tirer et à tirer, et Il m’a regardé et m’a jeté le bleu. J’ai vu qu’il était devenu bleu. Et j’ai été blessé, mais j’ai dit: «Je joue. Si c’est avec Maradona, je joue ‘. Et j’ai commencé à allonger le muscle ».

Si le match s’est bien passé? «Je courais, rien de plus. Je n’ai jamais bien joué au football, mais j’ai toujours eu beaucoup de courage pour courir et marquer. Puis ils m’ont mis à défendre. Et, dans l’une des pièces, Diego me le donne et dit: «Reste là! Et je ne suis pas descendu pour défendre parce que Diego m’a dit de rester là-bas. Ils ont avancé, ils étaient cinq contre un. Et celui qui a défendu avec moi m’a fait des signes: «Allez, maigre, je suis seul. Mais j’ai pensé: Diego m’a dit de rester ici. Et, bien sûr, j’y suis resté et en deux minutes j’ai reçu le ballon», A-t-il raconté.

Dayub, qui dans le biopic Amazon qui sortira en mars sur la vie de Maradona joue Coco Villafañe, le père de Claudia, Il a dit que sa participation à la série est moindre. «Dans cette première étape, mon personnage n’a pas beaucoup de participation. Et, en plus, les temps de la bande étaient compliqués pour moi avec un film que j’avais confirmé, donc je ne pouvais pas me rendre au Mexique pour tourner une autre partie de ce qui était à mon tour », a-t-il déclaré. Et puis il a été ému aux larmes quand il s’est souvenu d’une phrase de l’entraîneur physique Fernando Signorini qu’a t’il dit: “Diego s’entraînait pour gagner dimanche. S’il s’était entraîné à se dépasser, à se surpasser, cela aurait été bien plus. Mais il savait qu’avec peu il gagnait».

