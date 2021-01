Koeman a parlé du manque de but et de la nécessité de clôturer les matchs plus tôt (.)

Il Barcelone Il est revenu à la victoire dans une démarche irrégulière lors de la saison 2020-21 avec une victoire 1-0 à l’extérieur contre Huesca. Avec un but de Frenkie De Jong, Ronald Koeman a quitté El Alcoraz satisfait, bien qu’à la conférence de presse, il Il a parlé du manque de but et de détermination lors de la clôture d’un match.

En plus de constater qu’un bon match a été joué malgré les difficultés posées par le rival fermeture du chemin du retour, l’entraîneur néerlandais a de nouveau évoqué la nécessité d’incorporer une zone neuf.

“Il n’est pas nécessaire de répéter ce que nous avons dit en début de saison, que nous avons besoin de quelqu’un au sommet pour avoir plus de compétition, avoir plus de buts et d’efficacité, mais cela dépend de beaucoup de choses”, a déclaré l’ancien entraîneur de l’équipe nationale des Pays-Bas, dans ce qui pourrait être compris comme une revendication au leadership qui ne pourrait pas rendre efficace l’embauche sur le marché d’été (européen).

Martin Braithwaite a quitté le partant et occupe actuellement le poste laissé vacant par Luis Suárez (.)

Ce qui est certain, c’est que Deux facteurs rendent difficile la satisfaction de vos demandes. D’un côté, la crise financière qui a produit l’arrivée du coronavirus Cela ne permettra pas à l’équipe du Barça de faire de grosses dépenses pour les chiffres (à l’époque les discussions avec l’Inter pour Lautaro Martínez semblaient sur la bonne voie).

Pour l’autre, l’absence de président au sommet cela pourrait affecter la prise de décision. Pour l’instant, le club est aux mains d’une agence jusqu’au 24 janvier prochain, date à laquelle les élections auront lieu après la démission de Josep Maria Bartomeu.

Quant à le nouveau remplaçant d’Antoine Griezmann, l’entraîneur de 57 ans a estimé que, «Je fais confiance à tous les joueurs de notre équipe. Si nous choisissons d’avoir trois milieux de terrain, il y a de la place pour trois attaquants, avec Leo large sur l’aile, nous optons pour quelqu’un qui nous donne beaucoup de profondeur comme Ousmane Dembéle. Nous optons pour Martin (Braithwaite) au point car dans ce type de match un joueur de son style est nécessaire. Cela ne veut rien dire pour Antoine. Nous avons besoin de tous les joueurs pour les nombreux matchs qui nous attendent ».

Les chiffres de Griezmann pour la saison 2020-21 ne seraient pas à la hauteur de ce qui était attendu. 5 buts en 19 matchs (.)

Jusqu’au moment le français ne montre toujours pas tout ce qu’on attendait de lui. Après une saison d’adaptation, le Petit Prince traverse une mauvaise année où il n’a marqué que cinq buts en 19 matchs, ce qui laisse une moyenne de 0,26 point par match, pour un joueur qui a été payé 135 millions d’euros.

Concernant le jeu, Koeman a reconnu que, “emportant les 20 dernières minutes, nous avons été bons dans notre jeu et ce n’était pas facile contre une équipe qui ferme beaucoup en défense. Nous avons eu la tranquillité d’esprit de changer le jeu sur les ailes et nous avons marqué un superbe but. Au final, nous avons un peu souffert parce qu’ils ont essayé de créer. Les centres dans lesquels nous nous sommes bien défendus sont bien arrivés. Si vous ne prononcez pas avant deux ou trois buts, vous souffrez toujours un peu ».

