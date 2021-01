María Fernanda Callejón et Matías Alé se sont souvenues de vieilles histoires communes

Polémique au bar, la table basse habituelle des nuits de América TV avec production de Gustavo Sofovich, a parmi ses membres Maria Fernanda Callejon et Matías Ale. Avec Mariano Iúdica en vacances, actuellement la direction est en charge de Horatio Cabak, qui lors de l’émission de ce jeudi a plaisanté avec Alé à propos de la révélation d’il y a quelques jours, lorsqu’il a avoué que lors de sa relation avec Silvina Escudero, il avait passé quelques nuits à dormir dans la chambre du chien. C’est là qu’ils se trouvaient lorsque quelque chose a été activé parmi les panélistes, ce qui a conduit à un voyage dans le passé.

L’histoire a été racontée par les protagonistes au milieu d’une histoire pleine d’ambiguïtés et de clins d’œil complices et devant l’incrédulité de la table. Soigneusement négligés, cherchant à ne pas se compliquer avec des dates et des lieux compromettants, les protagonistes ont commencé à donner des détails sur l’histoire. “Un jour, il m’a emmené en moto”Alley a avoué, alors qu’elle était nerveuse et ne pouvait pas trouver les mots. “Tu me rappes “, le pilote l’a chargé. Plus calme, Alé a commencé à donner des détails sur la relation, tout en croisant des regards conspirateurs avec la star, comme s’il attendait la permission.

L’acteur a localisé l’histoire quand ils ont tous deux partagé la piste de Danser pour un rêve, et d’après les données qu’il a fournies, ce serait la mi-2008. “A cette époque, elle avait fait une couverture de Magazine Playboy et je l’ai emmené au vestiaire pour le signer»Matías a commencé à raconter, tandis que le reste de la table ne le prenait pas très au sérieux. “Imaginez qu’en dansant nous n’étions pas très habillés, nous étions généralement à moitié nus”, a ajouté Callejón. “Elle avait une robe jaune … tu l’as suivie”, invita Alé.

Les histoires de María Fernanda Callejon et Matías Alé, avant l’incrédulité de la table Polémica

Ce qui a continué pourrait bien être une histoire de sitcom. “Eh bien, je l’ai un peu aidé …” Alley commença, jusqu’à ce qu’elle soit interrompue par son propre rire. “Je viens d’être ému”, Matías a continué jusqu’à ce que Cabak intervienne. “Et parmi le groupe d’amis que vous avez, personne ne pourrait vous aider?” demanda le chauffeur. «À ce moment-là, je terminais tard et je n’avais personne pour supporter ça…. Il est venu me connecter à la télé », se hasarda Alé à la recherche du okey de la star. “Non, une décoration”, Fit remarquer Fernanda. «J’avais une peinture de quelques chevaux et je ne savais pas où la mettre, car la couleur ne me donnait pas», se corrigea l’acteur.

Devant le manque de papiers dans l’histoire, la star a lancé une sorte de défense: «J’étais plus seul que celui-là, je n’avais aucun engagement. Et il n’était avec personne, bizarre “Dit Alley avec ironie. “J’avais un fantasme”Alé a reconnu, en frappant la couverture du magazine en question. «Il m’a signé sur le ventre, je vais l’apporter», a promis l’acteur

Fatigué de tant d’indices Chiche Gelblung est allé à l’os: “Y avait-il du sexe?” “Chiche, arrête, qu’est-ce que tu demandes?” Se plaignit la star entre les rires. «Je ne peux pas croire qu’ils le disent ici», a été sincère le journaliste. “Il a prescrit”, a déclaré la vedette, et a limité: “Comme nous l’avons fait bien que personne ne l’ait découvert à ce moment-là”.

L’anecdote de Matías Alé qui a conduit à l’histoire avec Callejón

Après une courte pause pour soulager les tensions, Callejón a raconté une histoire plus tôt dans le temps, des débuts de Matías dans la profession en tant que notero du programme. Glaçons et citron à la fin des années 90. “J’étais sur une plage et je vois un adonis, mais quand je commence à marcher je le vois avec des espadrilles … je le mets au congélateur et deux jours plus tard je le vois”Se rappela Alley. “Non, ne me mettez pas dedans … ce n’était pas le lendemain, c’était un peu plus tard”, Corrigea Alé, demandant de l’aide avec ses yeux, depuis l’époque de sa relation avec Graciela Alfano.

Pour ajouter encore plus de confusion, l’acteur a donné son point de vue sur l’histoire. «Je commençais à peine, je suis allé écrire un mot à Fernanda et je suis retourné à Buenos Aires. A dix, quinze jours, il y a la possibilité d’écrire la note à Graciela “. C’était donc avant Graciela? »Demanda Chiche. “Non, plus tard,” interpréta Cabak. Face au désordre des dates et des lieux, la table dans son ensemble a pris parti: «Nous ne croyons absolument rien», a déclaré le chauffeur, et il était clair que la référence était pour les contradictions dans chacune des histoires. Car ce dont personne ne doutait, c’est qu’il y avait encore des cendres entre eux.

