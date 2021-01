/ Colprensa

L’Institut national des autoroutes, Invías, a rapporté, dans l’après-midi du 26 janvier via son compte Twitter, que le couloir Alto de la Línea, qui relie Calarcá à Cajamarca, sera complètement fermé pendant 24 heures le 27 janvier de 2021.

Selon la publication, «il y aura une fermeture totale dans le couloir Alto de La Línea, pour des manœuvres d’excavation et d’enlèvement de matière contrôlées et risquées dans le secteur de Bellavista. Nous invitons les utilisateurs à emprunter l’itinéraire alternatif à travers l’Alto de Letras ».

Apparemment, c’est la dernière de ces fermetures sur la route, qui présente des problèmes dus aux glissements de terrain depuis début décembre, et aurait pour objectif de effectuer des travaux sur la terrasse numéro 4 de la piste, situé au kilomètre 38 + 900, pour enlever plus tard tout le matériel qui se trouve sur la route en raison desdits travaux.

Cependant, de l’institut, ils se sont souvenus que cela ne signifie pas la fin des travaux de stabilisation à ce point de la route. En fait, Invías et le ministère des Transports ont annoncé depuis le mois dernier que cette mission, qui a commencé en octobre, ne se terminera qu’en février.

“À la fin de la saison de l’année Plusieurs jours de travail ont été perdus, en raison de la demande des syndicats économiques qui ont demandé d’autoriser le passage des véhicules légers et des touristes afin de ne pas affecter l’économie de Quindío et Tolima », a expliqué le ministre des Transports, Ángela María Orozco, ajoutant qu’en ce moment ils travaillent à plein régime pour garantir la sécurité des voyageurs.

Il convient de rappeler que, jusqu’à présent, les entités ont réussi à stabiliser trois terrasses de la pente et que, selon Juan Esteban Gil, directeur d’Invías, “Avec la stabilisation de la terrasse 3, la zone de transition de la zone la plus critique de la pente à une zone avec de meilleures conditions a commencé, ce qui permettra aux activités de stabilisation de se poursuivre simultanément jusqu’à son achèvement avec la route en service sans aucun type de restrictions ».

En même temps, et à cause des effondrements, les ouvriers ils avaient été contraints d’enlever 75 000 mètres cubes de matériaux tombés sur l’asphalte en raison des fortes pluies de décembre, qui avait contraint le corridor à fonctionner à la mi-mars, ne permettant que le passage du transport de marchandises et du transport public de passagers à des moments différents. D’abord de 6 heures du matin à 2 heures de l’après-midi et, les derniers jours, 5 heures du matin et 5 heures de l’après-midi.

Cependant, Gil a assuré que la reprise totale de la mobilité le long du corridor aura lieu à partir du jeudi 28 janvier prochain. “A partir de cette date, la route sera ouverte 24h / 24 pour tous les types de véhicules, tous les jours de la semaine.”

N’oubliez pas que si vous avez un voyage qui implique de passer par cette route le 27, il y a aussi les éléments suivants itinéraires alternatifs:

– De Bogota: Calle 80-La Vega-Villeta-Guaduas-Honda-Mariquita-Manizales-Pereira-Armenia ou La Paila.

– De Cundinamarca à Quindío: Cundinamarca-Boyacá-Llanos Orientales-Huila-Caquetá-Putumayo -Tolima -Quindío.

– De Cundinamarca à Risaralda: Cundinamarca-Boyacá-Llanos Orientales-Huila-Caquetá-Putumayo -Tolima-Risaralda.

