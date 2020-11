PHOTO DE FICHIER. REUTERS / Tatyana Makeyeva (TATYANA MAKEYEVA /)

La Russie a annoncé que le vaccin Spoutnik V était efficace à 92% dans les premiers essais de phase trois et qu ‘”il n’y avait pas eu d’événements indésirables inattendus pendant les essais”.

«L’efficacité du vaccin Spoutnik V a atteint 92% (calcul basé sur les 20 cas confirmés de COVID-19 répartis entre les vaccinés et ceux qui ont reçu le placebo). Actuellement, 40000 volontaires participent à des essais cliniques de phase III, en double aveugle, randomisés et contrôlés par placebo, dont plus de 20000 ont été vaccinés avec la première dose du vaccin et plus de 16000, à la fois avec les 1ère et 2ème doses. du vaccin », a publié le compte rendu officiel du vaccin sur Twitter.

«L’efficacité a été démontrée sur la base d’une première analyse intermédiaire obtenue 21 jours après la première injection. Il n’y a eu aucun événement indésirable inattendu au cours des essais. Le suivi des participants est en cours », a ajouté le compte.

«Le premier enregistrement mondial du vaccin COVID-19, effectué en Russie le 11 août dans le cadre du mécanisme d’autorisation d’utilisation d’urgence, permet à la Fédération de Russie d’administrer le vaccin en dehors des essais cliniques à des volontaires tels que des médecins et d’autres groupes. risque élevé. Des essais réalisés avec l’usage civil du vaccin en Russie (qui ne font pas partie des essais cliniques) basés sur le suivi de 10 000 vaccinés supplémentaires ont confirmé l’efficacité du vaccin à un taux supérieur à 90% », a ajouté le Centre national de recherche de Épidémiologie et microbiologie sous le nom de NF Gamaleya du ministère de la Santé de la Fédération de Russie (Centre Gamaleya) et du Fonds d’investissement direct russe (RDIF) par le biais d’un communiqué de presse.

