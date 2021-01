Un travailleur médical tient un flacon de vaccin russe Spoutnik V (.)

La Russie a rapporté ce lundi qu’elle avait déjà commencé les analyses cliniques de “Lumière Spoutnik», Un vaccin unidose destiné à freiner plus rapidement l’épidémie de nouvelles pandémies et les taux de mortalité élevés dus au coronavirus.

Tel que rapporté par le Centre Gamaleya, 150 volontaires participeront aux premières analyses de “Spoutnik Light” dans trois laboratoires à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Le ministère russe de la Santé a autorisé le lancement de la tests de sécurité et de protection immunologique du vaccin, processus qui durera près d’un an et se terminera à la fin de 2021.

Contrairement au Spoutnik V de Centro Gamaleya, qui nécessite deux injections avec une interruption de 21 jours, «Spoutnik Light» consistera en une seule dose.

Le directeur de la Gamaleya, Alexandr Gintsburg, a expliqué que l’innocuité du vaccin à dose unique est “prouvée”, mais que son efficacité chez les personnes âgées n’a pas encore été étudiée.

Les deux doses de la formule Spoutnik V (.)

À son avis, “Spoutnik Light” servira à réduire la mortalité dans les situations où il est impossible d’inoculer les deux doses nécessaires pour renforcer l’immunité. «Et après un certain temps, vous pourrez recevoir une deuxième dose. Personne ne l’interdit et la science n’y est pas opposée », a-t-il déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine a présenté le «Spoutnik Light» à la mi-décembre lors de la conférence de presse annuelle, dont il a estimé l’efficacité à 85%. «Pourtant, des dizaines de millions de personnes peuvent être vaccinées à la fois. C’est aussi une option », a-t-il assuré.

Le Président du Fonds pour les investissements directs de Russie (FIDR), Kiril Dmitriev, a expliqué que “Spoutnik Light” est destiné au marché étranger. “Spoutnik Light” peut devenir une solution temporaire et efficace pour de nombreux pays qui sont au sommet de la maladie et qui veulent sauver autant de vies que possible “, a-t-il déclaré.

(Avec des informations d’.)

PLUS SUR CE SUJET:

Argentine: le ministère de la Santé analyse l’application d’une dose unique de Spoutnik V pour vacciner plus de personnes

Peu de doses et centres de vaccination vides: le faible déploiement du vaccin en Allemagne