La Russie vient de déclassifier des images des moments qui ont précédé l’explosion du tsar Bomba – la plus grande explosion de bombe nucléaire au monde.

L’explosion équivaut à 50 mégatonnes de TNT, ce qui la rend près de 1500 fois plus puissante que les bombes d’Hiroshima et de Nagasaki combinées.

Pendant des décennies, les images de l’arme nucléaire la plus puissante de l’histoire ont été tenues top secrètes.

Maintenant, la Russie offre un aperçu des coulisses des moments qui ont précédé l’explosion de cette bombe à hydrogène, connue officiellement sous le nom de RDS-220 et officieusement sous le nom de Tsar Bomba.

La Russie a testé Tsar Bomba sur un archipel isolé de l’océan Arctique le 30 octobre 1961 – au plus fort d’une course aux armements nucléaires avec les États-Unis. Le pays a déclassifié des images documentaires de cette explosion le 20 août, en l’honneur du 75e anniversaire de l’industrie nucléaire russe.

La vidéo de 40 minutes, téléchargée sur YouTube, montre l’explosion – une explosion équivalente à 50 mégatonnes de TNT. Cela le rend près de 1500 fois plus puissant que les bombes d’Hiroshima et de Nagasaki combinées. La Russie a rapporté que le flash pouvait être vu à plus de 600 miles de distance.

La vidéo commence alors que la bombe est transportée par train jusqu’au site de détonation. De là, les téléspectateurs ont un aperçu de l’arme géante – bien que le documentaire ne divulgue pas de secrets techniques sur la façon dont la bombe a été créée, a déclaré Alex Wellerstein, un historien nucléaire au Stevens Institute of Technology, au New York Times.

Juste avant l’explosion, la vidéo montre deux avions qui volent vers le champ d’essai: l’un porte la bombe, tandis que l’autre se prépare à filmer l’explosion. Au mieux, il y avait 50% de chances que les avions survivent, a rapporté la BBC. L’avion transportant la bombe est peint en blanc brillant pour refléter la chaleur du rayonnement thermique.

Lorsque l’arme est libérée de l’avion, un parachute l’aide à dériver jusqu’à l’élévation souhaitée: 13 000 pieds au-dessus du sol. Cela donne à l’avion suffisamment de temps pour voler à une distance sûre.

À 22h44 dans la vidéo, la bombe explose. La séquence montre un éclat de lumière, suivi d’une boule de feu orange géante et d’un champignon.

Bien que cela ne soit pas montré dans les images, le choc de l’explosion a forcé l’avion à baisser de 3000 pieds (l’avion s’est rétabli avant d’atterrir). L’explosion a aplati le terrain environnant, ne laissant que de la terre brûlée dans son sillage.

Compétition de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie

Le Premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev a personnellement commandé l’arme, donc le tsar Bomba a été surnommé pour lui – traduit, cela signifie la bombe du tsar. Krouchtchev avait initialement prévu de produire une arme de 100 mégatonnes qui dépasserait de loin tout ce que les États-Unis avaient construit. Mais les scientifiques russes craignaient que les retombées radioactives soient trop destructrices, de sorte que le tsar Bomba s’est avéré moins puissant que prévu initialement.

Avant l’explosion du tsar Bomba, les États-Unis avaient pris les devants dans la course aux armements de la guerre froide: en 1954, les États-Unis ont testé la bombe à hydrogène Castle Bravo, la plus puissante à ce jour. Cette explosion équivaut à 15 mégatonnes de TNT. En comparaison, la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima, au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale, pesait 15 kilotonnes et la bombe larguée sur Nagasaki était de 21 kilotonnes.

Un numéro de 1994 du Cold War International History Project Bulletin cite un caméraman russe qui a été témoin de l’explosion du tsar Bomba.

« Il semblait y aspirer toute la Terre », a déclaré le caméraman. « Le spectacle était fantastique, irréel, surnaturel. »

L’explosion a détruit des maisons dans la ville militaire voisine de Severny, à environ 56 km de Ground Zero. L’onde de choc ressemblait à un tremblement de terre de magnitude 5,0, brisant des fenêtres et des toits effondrés à des centaines de kilomètres.

Pourtant, la vidéo suggère que l’altitude et les conditions météorologiques au moment de l’explosion du tsar Bomba ont réduit l’impact de l’onde de choc. L’agence nucléaire russe, Rosatom, affirme qu’aucune des colonies voisines « n’a enregistré de conséquences d’explosion significatives ».

Selon le journal norvégien The Barents Observer, les retombées radioactives de l’explosion ont été mesurées dans toute la Scandinavie. Mais comme la boule de feu n’a jamais été en contact avec la Terre, ce rayonnement était relativement minime – surtout compte tenu de la taille de la bombe.

À ce jour, l’explosion reste la plus grande explosion de bombe nucléaire que le monde ait jamais vue.

