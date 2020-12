. / EPA / MAXIM SHIPENKOV / Archives

Moscou, 25 décembre . .- La Russie a détecté 29018 positifs pour le coronavirus au cours des dernières 24 heures, accumulant un total de 2992706 cas de covid-19 depuis le début de la pandémie, les autorités sanitaires du Pays.

Au cours du dernier jour, selon les données officielles, 563 décès dus au coronavirus ont été enregistrés, ce qui porte à 53659 décès causés par le covid-19 depuis le début de l’urgence sanitaire.

Moscou, avec près de 13 millions d’habitants et le principal foyer de l’infection dans le pays, a ajouté 7 315 ​​nouveaux positifs et 74 décès dus au covid-19.

Depuis le déclenchement de la pandémie, la capitale russe accumule 772 104 infections et 10 763 décès.

Dans la deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, où les hôpitaux travaillent à la limite de leurs capacités, 3 751 infections et 76 décès ont été enregistrés le dernier jour.

Les autorités russes ont pour le moment choisi de ne pas resserrer les restrictions sanitaires existantes, car elles estiment que la campagne de vaccination contre le covid-19 qui a débuté ce mois-ci contribuera à contenir la propagation du coronavirus.

Cependant, ils ont averti que le retour à la normalité ne sera réalisé qu’après une vaccination de masse de la population, tâche qui prendra plusieurs mois.

La Russie occupe le quatrième rang mondial, derrière les États-Unis, l’Inde et le Brésil, pour le nombre d’infections au COVID-19.