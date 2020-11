. / EPA / ANATOLY MALTSEV / Archives

Moscou, 28 novembre . .- La Russie a enregistré 27100 nouveaux cas de coronavirus et 510 décès dus à cette maladie au cours du dernier jour, ont rapporté aujourd’hui les autorités sanitaires.

Avec ces données, la Russie ajoute 2,24 millions de cas confirmés de coronavirus et 39068 décès dus au covid-19.

La plupart des nouvelles infections ont été détectées à Moscou, épicentre de la pandémie en Russie, et où 7 320 nouveaux cas ont été signalés le dernier jour, suivi de Saint-Pétersbourg (3 695) et de la région de Moscou (1 065).

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé jeudi la prolongation jusqu’au 15 janvier de certaines restrictions, telles que le confinement des plus de 65 ans et le télétravail pour 30% des effectifs des entreprises, mais a évité d’imposer des mesures plus strictes.

Le gouvernement russe a reconnu que la situation avec le coronavirus dans plusieurs régions du pays se compliquait, mais a exclu pour le moment d’imposer un confinement général à la population.

Au total, 1,73 million de personnes se sont remises du covid-19 depuis le début de la pandémie et 27296 ont été libérées au cours des dernières 24 heures, selon le centre opérationnel de lutte contre le coronavirus.

La Russie est le cinquième pays avec les cas de COVID-19 les plus confirmés après les États-Unis, l’Inde, le Brésil et la France.