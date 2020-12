Géant mondial du sport accusé d’une cascade de triche et de dopage institutionnel, la Russie a été exclue pendant deux ans des grandes compétitions internationales, dont deux éditions des Jeux Olympiques (Tokyo-2021 et Pékin-2022), a annoncé jeudi la Cour d’arbitrage du sport (TAS).

La Russie pourra faire son retour aux Jeux de Paris-2024, contrairement à ce qu’exigeait l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui prônait une suspension de quatre ans pour la Russie.

“L’AMA est heureuse d’avoir gagné cette affaire qui marquera l’histoire”, a déclaré son président, Witold Banka. Le TAS “a clairement confirmé nos conclusions, selon lesquelles les autorités russes ont manipulé les échantillons du laboratoire de Moscou, dans le but de déguiser un programme de dopage institutionnalisé”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Après quatre jours d’audience à huis clos début novembre, les trois juges nommés par le TAS à Lausanne ont rendu leur verdict dans une phrase de plus de 180 pages, une décision sans précédent dans l’histoire de la justice sportive.

Les “conséquences” de la tricherie russe “ne sont pas aussi importantes que l’AMA le souhaitait”, ont reconnu les juges dans leur décision, qui se justifiaient en disant avoir “pris en compte les questions de proportionnalité et notamment la nécessité de promouvoir un changement de culture. et d’encourager la prochaine génération d’athlètes russes à participer à un sport international propre. “

Les athlètes russes ont beaucoup joué. A Tokyo (2021, Jeux d’été) et Pékin (2022, Jeux d’hiver), seuls ceux qui démontrent ne jamais avoir eu recours au dopage pourront concourir, sous un drapeau neutre.

Bien que la suspension s’applique jusqu’au 16 décembre 2022, ses effets sur la Coupe du monde qui se terminera au Qatar deux jours plus tard ne sont pas clairs: le communiqué de la TAS ne précise pas comment sa peine peut être appliquée aux sports d’équipe.

En revanche, le TAS a condamné Rusada, l’agence russe antidopage, à verser 1,27 million de dollars (environ un million d’euros) à l’AMA pour rembourser les expertises menées depuis janvier 2019 sur la manipulation des échantillons. du laboratoire de Moscou.

– Directives claires –

Fondée en 1999 à la suite du scandale du cyclisme Festina, l’AMA a fait de gros efforts dans l’enquête et risquait sa crédibilité à un moment où les États-Unis menaçaient de couper l’aide et venaient d’adopter une loi qui lui permet de diriger les siens. croisade mondiale contre le dopage.

De leur côté, le Comité International Olympique (CIO) et les Fédérations attendaient des directives claires de la TAS, sept mois avant les Jeux de Tokyo, pour éviter l’incertitude et les hauts et les bas des dernières années dans le cas russe.

Juste avant les Jeux de Rio en 2016, l’AMA a recommandé une exclusion des athlètes russes qui a été rejetée par le CIO, alors qu’à quelques jours du début des Jeux d’hiver de Pyeongchang en 2018, la TAS a disculpé 28 athlètes russes. suspendu à vie par le CIO.

Mais le cadre juridique est plus clair à cette occasion, puisqu’il s’agissait de valider ou non l’ensemble des sanctions proposées en décembre 2019 par l’AMA et rejetées par Rusada, en raison de la manipulation des fichiers informatiques du laboratoire antidopage de Moscou pour la période 2011-2015.

– Roman d’espionnage –

Cette fraude informatique exaspère tellement l’AMA car le litige russe dure depuis 2010, implique les services secrets et le ministère russe des Sports et a alimenté les tensions entre Moscou et les organismes sportifs, perçus comme des instruments de la domination occidentale.

“Nos athlètes sont empêchés, par des moyens peu sportifs, d’obtenir les succès qu’ils méritent”, a lancé le président russe Vladimir Poutine en octobre.

Il y a dix ans, la coureuse de demi-fond russe Yuliya Stepanova et son mari Vitaly, ancien contrôleur de la Rusada, ont alerté l’AMA sur le dopage institutionnalisé en Russie, puis l’ont dénoncé sur la chaîne allemande ARD, diffusée à partir de décembre de 2014 une série de documentaires éclairants.

Le scandale a pris le ton d’un roman d’espionnage lorsque Rodchenkov, contraint de démissionner du laboratoire de Moscou et réfugié aux États-Unis, a reconnu au printemps 2016 qu’il avait orchestré la dissimulation du dopage russe pendant des années en coordination avec le ministère des Sports, alors dirigé par Vitaly Mutko, un homme de confiance de Vladimir Poutine.

