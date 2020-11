. / EPA / YURI KOCHETKOV / Archives

Moscou, 21 novembre . .- La Russie a marqué un nouveau maximum historique avec 24 822 cas de covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon les autorités sanitaires.

De plus, 467 personnes sont mortes depuis hier, un record depuis mars, portant le bilan total à 35 778 morts, selon la source.

Bien qu’il n’y ait jamais eu autant de patients atteints de coronavirus libérés en une seule journée, plus de 26000.

Moscou, épicentre de la pandémie dans ce pays, a également enregistré un nombre sans précédent d’infections avec 7 168, auxquels il faut ajouter 74 décès.

Dans la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg, 2 476 cas ont été enregistrés.

Avec 2 064 748 infections, la Russie est le cinquième pays au monde avec les cas les plus confirmés après les États-Unis, l’Inde, le Brésil et la France.

Mercredi, le président du pays, Vladimir Poutine, a relevé la situation «complexe» du coronavirus dans différentes régions du pays et a appelé les autorités locales «à ne pas rattraper» la situation réelle.

Malgré l’augmentation imparable des cas, le gouvernement russe continue sans adopter de restrictions au niveau national, comme il l’a fait en mars dernier, bien que le ministère de la Santé ait appelé les régions à adopter des mesures restrictives spécifiques là où la situation épidémique est la plus grave.