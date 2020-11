Le chef du Parti conservateur polonais, Jaroslaw Kaczynski. . / EPA / Radek Pietruszka / Archives

Moscou, 25 novembre . .- Le parquet russe a envoyé une demande d’assistance juridique à la Pologne pour accéder au phonogramme d’une conversation présumée entre l’ancien président Lech Kaczynski et son frère Jaroslaw avant que l’avion dans lequel il voyageait ne s’écrase le président de l’époque dans la région russe de Smolensk en 2010.

Le représentant officiel du parquet général de Russie, Andrei Ivanov, a indiqué ce mercredi que cette demande avait été adressée au ministère polonais de la Justice conformément à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.

La raison en est l’apparition de nouvelles informations dans les médias polonais sur la catastrophe aérienne du 10 avril 2010, au cours de laquelle 96 personnes sont mortes, dont le chef de l’Etat polonais de l’époque et son épouse.

<< Selon des journalistes d'une des publications locales, feu le président de la Pologne et son frère Jaroslaw Kaczynski se sont entretenus par satellite pendant le vol peu avant l'incident. Au cours de cette conversation, dont l'enregistrement est inclus dans les documents de l'affaire pénale polonaise, il a un problème lié à l'avancement du vol », a expliqué Ivanov, selon l'agence Interfax.

“Compte tenu du fait que ces informations doivent être évaluées par les autorités d’enquête russes, un phonogramme et une transcription de ladite conversation téléphonique ont été demandés du côté polonais”, a ajouté le bureau du procureur général.

Le journal polonais Gazeta Wyborcza déclare que la partie russe se réfère à une interview dans le journal de l’ancien juge Wojciech Laczewski, dans laquelle il a assuré que l’enregistrement entre Lech Kaczynski et son frère jumeau, actuel dirigeant du parti ultra-conservateur Droit et Justice et vice-Premier ministre , figurait parmi les documents secrets de l’affaire Smolensk, inconnue jusqu’à présent.

L’ancien juge prétend connaître le contenu de la prétendue conversation et que si la société savait de quoi ils parlaient, elle aurait “une appréciation complètement différente de ce qui s’est passé le 10 avril 2010”.

Il a également soutenu que Jaroslaw Kaczynski s’était comporté comme une “personne extrêmement cynique” après la catastrophe, bien qu’il n’ait pas révélé de détails sur la prétendue conversation entre les frères.

Le 10 avril 2010, l’avion présidentiel avec le chef d’État de l’époque et 95 autres représentants de l’élite politique, militaire et ecclésiastique de la Pologne s’est écrasé alors qu’il tentait d’atterrir sur l’aérodrome russe de Smolensk.

La délégation devait participer à un événement historique au cimetière de Katyn, où la Pologne et la Russie devaient honorer conjointement les milliers de militaires et de fonctionnaires polonais exécutés en masse dans cette ville par la police secrète soviétique en 1940.

Dans un épais brouillard, l’avion volait trop bas en raison d’un manque de vision et une aile a heurté les arbres avant de s’écraser, selon diverses enquêtes.

Par la suite, il est apparu que les autorités russes avaient proposé à l’avion d’atterrir dans un autre aéroport, mais que l’offre avait été rejetée et que l’aérodrome militaire de Smolensk ne figurait pas sur la liste des personnes autorisées à atterrir l’avion présidentiel.

En outre, un rapport préparé par des experts polonais a révélé un certain nombre d’erreurs tant du côté polonais que des responsables russes de la tour de contrôle, bien que le rapport russe préparé aux mêmes dates ne blâme que le côté polonais. .

chutes / io / jac