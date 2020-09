Russie vous pouvez vacciner contre COVID-19[feminineà entre 70 et 80% de sa population dans un délai de 9 à 12 mois, Alexandr Ginzburg, directeur du Centre Gamaleya, créateur du premier anti-coronavirus russe COVID-19, appelé «Spútnik V», a déclaré mardi.

« Le premiers lots de vaccins préparé par le centre Gamaleya ont déjà atteint toutes les régions de la Russie « , a déclaré Ginzburg lors d’une table ronde en ligne sur la situation épidémique dans le pays. Il a expliqué que pour le moment la priorité est d’augmenter la production du vaccin.

«Les entreprises qui se trouvent sur le territoire du Centre Gamaleya travaillent en trois équipes, mais elles ne peuvent même pas produire près des volumes nécessaires pour vacciner la majeure partie de la population de notre pays», a déclaré Ginzburg. Par conséquent, il a expliqué, les technologies sont transférées à trois ou quatre entreprises en mesure de produire le vaccin.

« D’ici novembre de cette année, nous estimons que nous produirons 5 ou 6 millions de vaccins. Nous comprenons que cela permettra au cours de 9 à 12 mois de vacciner notre population et d’atteindre un taux de vaccination de l’ordre de 70 ou 80 pour cent« , a déclaré le directeur du Centre Gamaleya. Selon le spécialiste, avec ce pourcentage de vaccination le fin de la circulation de nouveau coronavirus parmi la population.

Ginszburg a noté que les études cliniques post-enregistrement du vaccin sont menées avec Succès. «Déjà environ 2 500 Moscovites ont été inoculés avec le premier composant du vaccin, et ils ne présentent aucune complication», a-t-il souligné.

En revanche, le ministère russe de la Santé a autorisé ce mardi la essais cliniques du troisième vaccin contre COVID-19, créé par le Centre Chumakov pour les préparations immuno-biologiques. Plus de 3000 volontaires participeront à des essais cliniques, qui aura lieu dans les villes de Saint-Pétersbourg, Kirov et Novossibirsk, selon un communiqué. Les volontaires seront isolé pendant 16 jours sous observation médicale.

La Russie, avec 1115816 cas de COVID-19, se classe quatrième place au monde, derrière les États-Unis, l’Inde et le Brésil, par le nombre d’infections, mais la létalité de la maladie est inférieure à celle de nombreux pays, puisque 19 649 décès ont été enregistrés.

Ces derniers jours, les infections ont rebondi dans le pays, avec plus de 6000 nouveaux cas par jour, mais les autorités assurent que la situation épidémique est contrôlée et que ee système de santé russe est prêt à faire face à une augmentation des beaucoup plus vieux.

Deuxième vaccin enregistré

Le ministère russe de la Santé prévoit conclure l’enregistrement du deuxième vaccin le 15 octobre contre le coronavirus, développé par le centre de virologie et biotechnologie Vector, comme annoncé ce lundi par l’Office national de la protection des consommateurs (Rospotrebnadzor).

« Le Ministère de la santé de la Fédération de Russie … a lancé la procédure d’enregistrement du vaccin EpiVacCorona. Il est prévu que la procédure d’enregistrement du vaccin EpiVacCorona se terminer avant le 15 octobre 2020« , a affirmé l’organisme, dans un communiqué recueilli par l’agence de presse russe Spoutnik.

La décision du département gouvernemental russe d’enregistrer le nouveau vaccin est basée sur le règlement gouvernemental numéro 441 approuvé en avril pour faciliter les procédures d’enregistrement d’un médicament essentiel pour prévenir ou résoudre une situation d’urgence.

Selon Rospotrebnadzor, après l’enregistrement de ce deuxième vaccin, certains essais cliniques avec la participation de 5000 volontaires de différents groupes d’âge, dont plus de 60 anss et les personnes atteintes de maladies chroniques. Le centre Vector sera en charge de la production de vaccins.

La nouvelle pandémie de coronavirus qui a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan a laissé 31,3 millions de personnes infectées à ce jour et plus de 964000 décès dans 188 pays et territoires à travers le monde, selon le dernier bilan de l’Université Johns Hopkins.