Tbilissi, 21 novembre . .- Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a assuré aujourd’hui que les dirigeants arméniens sont déterminés à respecter l’accord qui a mis fin à la guerre avec l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh.

“Ils sont pleinement attachés au respect de l’accord. Les dirigeants arméniens … ont souligné que ce document a contribué à résoudre de graves problèmes et à sauver des vies”, a déclaré Lavrov à la presse arménienne.

Lavrov est arrivé aujourd’hui à Erevan à la tête d’une importante délégation gouvernementale envoyée par le président russe Vladimir Poutine, qui a ordonné à ses ministres de garantir l’approvisionnement en aide humanitaire et le retour des réfugiés au Karabakh.

Le chef de la diplomatie russe a rencontré le Premier ministre, Nikol Pashinián, très critiqué par certains secteurs arméniens pour la défaite dans la guerre contre l’Azerbaïdjan, et avec le président Armen Sarkisián.

“Tout le monde a reconnu que le document est une voie sans alternative pour la solution de la situation (…), les tentatives de le mettre en doute, non seulement à l’intérieur du pays, mais à l’étranger, sont inacceptables”, a-t-il déclaré.

L’opposition, qui considère que l’accord annoncé le 10 novembre est une capitulation à part entière, a de nouveau manifesté aujourd’hui dans le centre d’Erevan pour exiger la démission de Pashinyan, qu’ils accusent de trahir les intérêts nationaux.

De son côté, Pashinián, en allusion claire à la critique du Kremlin pour ne pas soutenir son allié, l’Arménie, où il a une base militaire dans la guerre, a souligné que les Arméniens “ont toujours ressenti le soutien de la Russie”.

En outre, il a préconisé un approfondissement de la coopération avec Moscou, y compris dans le domaine de la sécurité ainsi que de la coopération technico-militaire.

Pashinián a reconnu la nécessité d’une réforme militaire dans son pays, compte tenu de l’augmentation de la présence turque dans le Caucase du Sud, tout en considérant que la priorité est désormais le retour des réfugiés au Karabakh.

À cet égard, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a assuré que les soldats de la paix russes contrôlent presque tout le territoire du Karabakh.

«À ce jour, près de 7 000 civils sont rentrés. Le travail se poursuit et je suis sûr que ceux qui veulent rentrer pourront le faire», a déclaré Shoigú, qui a annoncé hier le déminage du couloir de Lachín, qui relie le territoire à l’Arménie.

Lavrov a estimé le nombre de personnes déplacées à 135 000 vendredi, dont environ 90 000 Arméniens qui ont quitté le Karabakh et environ 45 000 Azerbaïdjanais qui ont fui les environs.

Pendant ce temps, le ministre des Situations d’urgence, Yevgueni Zinichev, a averti que plus de 30 000 réfugiés avaient l’intention de rentrer prochainement au Karabakh, alors que l’infrastructure ne peut accueillir que moins de 5 000 personnes.

La Russie a annoncé vendredi la fin du déploiement de 1 960 soldats dans le Haut-Karabakh, un contingent qui sera chargé de garantir la paix dans la région pour les cinq prochaines années.

La Russie et la Turquie finalisent également les détails de l’opération du centre d’observation conjoint en territoire azerbaïdjanais conformément au mémorandum bilatéral signé le 11 novembre, qui recueillera à distance des informations sur toute violation du cessez-le-feu.

Les combats au Karabakh, enclave en conflit entre Arméniens et Azerbaïdjanais depuis 1988, ont éclaté le 27 septembre et ont coûté la vie à des milliers de civils et de militaires pendant 44 jours de combats.

L’Arménie contrôlait le territoire depuis sa victoire lors de la guerre précédente (1992-94), après quoi un fragile cessez-le-feu est entré en vigueur, rompu à de nombreuses reprises, même si, à l’exception de la guerre de quatre jours de 2016, grande échelle.

En vertu de l’accord parrainé par Moscou qui a mis fin à la guerre, l’Azerbaïdjan contrôlera plus des deux tiers du territoire du Karabakh, une république qui a proclamé son indépendance après avoir organisé trois référendums (1991, 2006 et 2017), bien que cela n’ait jamais été reconnu par la communauté. international, pas même par Erevan.